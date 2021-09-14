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Posted 14 сентября 2021, 05:03

Published 14 сентября 2021, 05:03

Modified 20 августа, 11:47

Updated 20 августа, 11:47

Видеонаблюдение на избирательных участках не даст усомниться в легитимности выборов — эксперт

Видеонаблюдение на избирательных участках не даст усомниться в легитимности выборов — эксперт

14 сентября 2021, 05:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Выборы
Новый метод наблюдения за ходом голосования поддержало экспертное сообщество Приморского края. Так, председатель Приморского краевого Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Дмитрий Григорович заявил, что одобряет видеонаблюдение на участках.

«Это нормальный способ для того, чтобы никто не мог повлиять на выборы. Мы поддерживаем такой метод, и будем внедрять его на выборах в России. Будем говорить прямо, что наши недруги из Европы и других стран будут говорить, что в России выборы не легитимны и прошли с нарушениями. А видеонаблюдение все как раз и покажет», — заявил Григорович.

По словам председателя крайизбиркома Романа Охотникова, за ходом голосования сможет наблюдать любой зритель видео-стены Центра наблюдений. На протяжении нескольких дней, с 17 по 19 сентября, трансляция будет идти непрерывно.

«В настоящее время у нас 701 избирательный участок охвачен средствами видеонаблюдения. Соответственно, будет вестись запись всего, что происходит, а также идти трансляция в Центры видеонаблюдения. Посмотреть сможет каждый желающий», — рассказал о технической стороне наблюдения за голосованием Охотников.

Федеральные эксперты также поддерживают идею видеонаблюдения на участках, так как различные махинации с бюллетенями станут невозможными.

«Использование „каруселей“ больше невозможно, поскольку вводится система тотального видеонаблюдения. Там, где творились форменные безобразия, мы их влияние практически минимизировали через кадровую политику, беспрецедентную цифровизацию, технологическое переоснащение», — подчеркнула глава ЦИК Памфилова.

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#Политика#Приморский край#Выборы#Новости#ЗСПК
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