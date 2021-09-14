Видеонаблюдение на избирательных участках не даст усомниться в легитимности выборов — эксперт

«Это нормальный способ для того, чтобы никто не мог повлиять на выборы. Мы поддерживаем такой метод, и будем внедрять его на выборах в России. Будем говорить прямо, что наши недруги из Европы и других стран будут говорить, что в России выборы не легитимны и прошли с нарушениями. А видеонаблюдение все как раз и покажет», — заявил Григорович.