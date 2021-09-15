Олегу Кожемяко подарили медведя в детском саду

Чтобы «вырос» новый детский сад в Дальнереченске потребовалось 7 лет. Теперь на трех этажах современного дошкольного учреждения удобно разместились хореографический и музыкальные залы, комнаты с развивающими играми. В детсад ходят более 250 детей, работают 2 группы для детей раннего возраста от полутора до трех лет.