Олегу Кожемяко подарили медведя в детском саду

Posted 15 сентября 2021, 00:00
Published 15 сентября 2021, 00:00
Modified 20 августа, 11:47
Updated 20 августа, 11:47
Чтобы «вырос» новый детский сад в Дальнереченске потребовалось 7 лет. Теперь на трех этажах современного дошкольного учреждения удобно разместились хореографический и музыкальные залы, комнаты с развивающими играми. В детсад ходят более 250 детей, работают 2 группы для детей раннего возраста от полутора до трех лет.
От воспитанников детского сада глава Приморья Олег Кожемяко получил самодельного медведя. Губернатор, в свою очередь, пообещал подарить детям книги Владимира Арсеньева, где рассказывается, как тот встретился с символом Приморья — тигром.
Напомним, в регионе действует государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы.