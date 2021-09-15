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Posted 15 сентября 2021, 02:48

Published 15 сентября 2021, 02:48

Modified 20 августа, 11:48

Updated 20 августа, 11:48

Приморцев обучают уходу за пожилыми людьми

Приморцев обучают уходу за пожилыми людьми

15 сентября 2021, 02:48
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Будьте здоровы
Для более, чем сотни работников Приморского центра социального обслуживания стартовало обучение методикам системы долговременного ухода. Наставляют приморцев специалисты научно-исследовательского центра «Геронтология».

В программу обучения входят основы медицинских хнаний по уходу за пожилыми людьми. Психологи изучают аспекты социально-медицинской реабилитации, заведующие отделений ПЦСОН слушают лекции по долговременному уходу.

Очно занятия посещают лишь 20 человек. Остальные выбрали для себя удаленную или заочную методику обучения.

«Это связано с тем, что социальные работники – люди мобильные. Учеба происходит во время рабочего дня. Если по графику сотрудник должен быть у пенсионера дома, то он может воспользоваться записью занятий в любое удобное для себя время», — объяснили в краевом министерстве труда.

Ранее, в 2019 году, НКО «Геронтология» проводила обучение на базе Седанкинского дома-интерната для более, чем 80 профильных специалистов.

По словам глав ведомства Светланы Красицкой, социальные работники ближе всего к пожилым людям. Поэтому им важно иметь необходимые базовые знания и навыки по работе с пожилыми людьми.

Напомним, в регионе действует государственная программа «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

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#Общество#Будьте здоровы#Приморье#Новости#Медицина#Здоровье
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