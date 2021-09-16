Бюджетники Уссурийска получили ключи от новых квартир из рук губернатора

В крупных городах Приморского края продолжается строительство арендного жилья — во Владивостоке, Артеме, Находке, Уссурийске. Квартиры в них сдают бюджетным работникам на 50 процентов ниже рынка. Арендаторы имеют право впоследствии выкупить квартиры по себестоимости. В 2022 году запланировано сдать более полутора тысяч арендных квартир.