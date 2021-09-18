После захода солнца приморские коммунисты превратились в дебоширов

Не менее «громко» отличилась и Наталья Кочугова. Начала она с посещений участков для голосования в накидке со своим именем, а ведь это незаконная агитация в дни голосования. А закончила день столкновением на 742-м участке. Комиссии не удалось закончить день без эксцессов, потому что Кочугова воспрепятствовала членам избиркома переместить бюллетени из урны для голосования в сейф. Ситуацию спасло вмешательство двух полицейских, которые оттеснили завсегдатая митингов и протестных акций, в том числе и несанкционированных, Наталью Кочугову и обеспечели сотрудникам комиссии возможность завершить работу.