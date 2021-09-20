Социальные предприниматели Приморья претендуют на гранты до 500 тысяч рублей

«Социальные предприниматели претендуют на субсидии из краевого бюджета на реализацию своих инициатив. Это как проекты, отточенные на акселераторе “Бизнес от сердца”, так и новые задумки. На конкурсе мы увидели самые разные проекты – от улучшения каких-то отдельных аспектов бизнеса до запуска новых направлений, которые помогут решению проблем общества», – рассказала руководитель Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС, подразделение центра «Мой бизнес») Ольга Кудинова.