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Posted 20 сентября 2021, 07:50

Published 20 сентября 2021, 07:50

Modified 20 августа, 11:51

Updated 20 августа, 11:51

Социальные предприниматели Приморья претендуют на гранты до 500 тысяч рублей

Социальные предприниматели Приморья претендуют на гранты до 500 тысяч рублей

20 сентября 2021, 07:50
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Заявки на получение гранта на развитие своего дела подали 59 социальных предпринимателей Приморского края. На субсидию претендуют самые разные компании — от детских центров, до производителей мебели.

Для начала им потребуется зарегистрироваться в реестре социальных предпринимателей и пройти специальные «курсы» — акселератор «Бизнес от сердца».

Сумма гранта составляет от 100 до 500 тысяч рублей. Деньги можно будет потратить до окончания 2022 года.

«Социальные предприниматели претендуют на субсидии из краевого бюджета на реализацию своих инициатив. Это как проекты, отточенные на акселераторе “Бизнес от сердца”, так и новые задумки. На конкурсе мы увидели самые разные проекты – от улучшения каких-то отдельных аспектов бизнеса до запуска новых направлений, которые помогут решению проблем общества», – рассказала руководитель Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС, подразделение центра «Мой бизнес») Ольга Кудинова.

Основные цели, на которые получатели намерены потратить гранты — это аренда и ремонт помещений, покупка оргтехники, а также стройматериалов.

«Бизнес от сердца» проходит в Приморье уже в третий раз. На грант могут претендовать только те предприниматели, которые получили статус «социального предприятия».

Эта отметка позволяет бизнесу снизить до 1% налоговую нагрузку по упрощенной системе налогообложения, а также получить займ под 1,5% и другие услуги центра «Мой бизнес».

Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы.

#Бизнес#Приморье#Владивосток#Новости#Социальное предприятие#Поддержка
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