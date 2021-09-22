Как подняться со дна финансовой ямы

Однако даже на дне этого пересохшего финансового колодца все еще виден свет. «Социальный контракт» — это инструмент, который может помочь выбраться из ямы, но только в том случае, если смотреть строго вверх и ни в коем случае не опускать руки. В том, как действует эта программа в Приморском крае, как ее получить и кто на нее может рассчитывать разбирался корреспондент «Золотого Рога».