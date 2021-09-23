Более 50 тысяч рублей за одну ночь во Владивостоке

Posted 23 сентября 2021, 00:35
Published 23 сентября 2021, 00:35
Modified 20 августа, 11:52
Updated 20 августа, 11:52
Владивосток — достаточно популярный туристический город Дальнего Востока как среди гостей из АТР в «доковидные» времена, так и у самих россиян в нынешнее время. И, как выяснилось, переночевать туристу можно не только в многочисленных хостелах, капсульных отелях и «бабушкиных» квартирах, но и в элитном жилье, пишет «Альянс HELP».
За эти деньги в свое распоряжение двое взрослых людей получают жилплощадь в 155 квадратных метров в ЖК «Атлантис» на улице Тигровой. Полный месяц обойдется им в 1,65 миллиона рублей.
«Новые апартаменты «В центре Владивостока» расположены во Владивостоке, в 2,2 км от пляжа Кунас и в 1,9 км от сопки Орлиное Гнездо. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и телевизор с плоским экраном. Апартаменты с видом на море располагают балконом», — указано в объявлении.
Кроме того, в квартире есть камин, отдельная кухня и панорамный вид на столицу Дальнего Востока.