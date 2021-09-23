Более 50 тысяч рублей за одну ночь во Владивостоке

Владивосток — достаточно популярный туристический город Дальнего Востока как среди гостей из АТР в «доковидные» времена, так и у самих россиян в нынешнее время. И, как выяснилось, переночевать туристу можно не только в многочисленных хостелах, капсульных отелях и «бабушкиных» квартирах, но и в элитном жилье, пишет «Альянс HELP».