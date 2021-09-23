Это наша с тобою земля, это наша с тобой «Демография»…

Posted 23 сентября 2021, 03:08
Published 23 сентября 2021, 03:08
Modified 20 августа, 11:53
Updated 20 августа, 11:53
Потому что именно на то, чтобы в России появлялось на свет все больше и больше карапузов, чтобы они были здоровы и росли счастливыми, чтобы их мамы и папы, бабушки и дедушки жили долго и счастливо, сохраняя активную жизненную позицию до преклонных лет, и нацелен нацпроект «Демография». Кстати, на его реализацию в этом году из бюджета Приморского края выделено 2633 миллиона рублей.
Говоря более официальным языком, национальный проект «Демография» — это комплекс мер, направленных на снижение смертности и увеличение рождаемости и продолжительности жизни. Каким образом государство намерено этого добиваться?
Основа основ
Вот основные направления национального проекта «Демография»: первое — финансовая поддержка семей при рождении детей; второе — содействие занятости населения, в том числе молодых мам; третье — забота о старшем поколении; четвертое — мотивация граждан к здоровому образу жизни; пятое — всемерная поддержка спорта.
Ежегодно на реализацию всех программ, заложенных в нацпроект, выделяются весьма внушительные суммы. Например, в край из федерального бюджета в 2021 году на проект «Демография» поступило 6924 миллиона рублей. Это в целом. И местный бюджет добавил 2633 миллиона.
И нужно хорошо понимать: национальный проект не абстрактная идея. В ходе его реализации по всем пунктам должны быть достигнуты конкретные показатели. Причем такие, которые можно отследить в реальной жизни: увеличение рождаемости, открытие определенного количества ясельных групп, создание заданного числа гериатрических центров и так далее. Как отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, итоговая цель всех национальных проектов — улучшение качества жизни.
Реализация нацпроекта «Демография» в Приморье идет активными темпами, в весьма солидных масштабах. Вот только несколько примеров.
Спорт — норма жизни.
Проведение спортивных соревнований, поддержка детского спорта, строительство спортплощадок и многое-многое другое — составляющие проекта «Демография».
Например, не так давно стало известно, что Приморье станет пилотной площадкой для реализации учебной программы «Спортивная борьба — в школы». Подростки будут изучать основы боевых искусств во время обычных уроков физкультуры. В дальнейшем успешный опыт планируется тиражировать и на другие регионы России. Соответствующее соглашение подписали губернатор Приморского края Олега Кожемяко и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
Как подчеркнул президент федерации, Приморье не случайно выбрали в качестве пилотной площадки для реализации проекта. Регион широко известен тем, что здесь активно популяризируют занятия физкультурой и ведение здорового образа жизни.
— То внимание, которое уделяется в крае развитию спорта, особенно детского, не могло не получить живого отклика от федерации. На нас это соглашение накладывает серьезную ответственность. Мы будем обязаны еще активнее тиражировать наш опыт в крае и поддерживать материально и технически развитие здесь наших видов спорта, помогать реализовывать те задачи, которые ставит глава региона, — подчеркнул Михаил Мамиашвили.
Олег Кожемяко отметил, что в Приморье знают и любят спортивную борьбу. Здесь воспитали многих чемпионов СССР, России и мира.
— Здесь спортивная борьба — один из самых любимых видов спорта среди молодежи и взрослого населения. Одно из его преимуществ — доступность практически для любой школы, спортивного клуба. Это соглашение объединяет усилия министерств образования и спорта, чтобы задействовать весь потенциал детско-юношеских спортивных и общеобразовательных школ, спортивных клубов края и привлечь на занятия еще больше юных приморцев, — подчеркнул губернатор.
Еще одно преимущество спортивной борьбы, по мнению Олега Николаевича, заключается в том, что она не только помогает готовить чемпионов, но и способствует выработке самодисциплины, формирует характер и сильную личную позицию в достижении жизненных целей, а потому такие занятия будут особенно полезными для тех, от кого через годы и десятки лет будет зависеть будущее Приморья.
— Думаю, этот вид спорта должен получить большой импульс для развития, привлечь тысячи мальчишек и девчонок. Он доступен, понятен. Навыки борьбы нужны всегда и везде, и для общего физического развития, и для воспитания характера. В жизни это может пригодиться также для противодействия насилию, — уверен Олег Кожемяко.
Глава региона отметил, что в Приморском крае ведется большая работа по подготовке тренеров-преподавателей, которые в дальнейшем смогут знакомить ребят в том числе и со спортивной борьбой.
— Мы будем готовить тренеров-преподавателей, которые пойдут непосредственно в образовательную среду, в ДЮСШ. Со стороны края будет выделено необходимое финансирование на приобретение инвентаря. Федерация спортивной борьбы тоже поможет в этом вопросе, — уточнил Олег Кожемяко.
Министр образования Приморья Наталья Бондаренко выступила во время рабочей встречи с предложением организовать в следующем году «спортивные каникулы» для школьников по аналогии с действующими сейчас «инженерными». Ребята занимаются в мобильном технопарке технологическим творчеством. Занятия посетили уже более 2 тысяч подростков.
Предложение нашло поддержку у руководства края.
Как уточнили в Минспорта РФ, в дальнейшем успешный опыт Приморского края в деле реализации учебной программы планируется тиражировать на другие регионы России.
— В рамках проекта «Спортивная борьба — в школы» мы хотим сделать здесь первую, пилотную программу, которая могла бы стать образцом и для других видов спорта. Мы планируем продолжать внедрять эту модель, когда системный вид спорта «заходит» в школу, создается инфраструктура, готовятся необходимые кадры. Когда после урока физкультуры ребенок, если ему понравилось, может двигаться дальше — пойти в пришкольный спортивный клуб, участвовать в соревнованиях. А потом лучших из лучших мы видим уже на экране телевизора, как это происходит сейчас, когда идет олимпиада в Токио и мы все вместе наблюдаем за нашими спортсменами. Это целая пирамида отбора. Надеюсь, что Приморье станет пилотной площадкой для отработки такой общероссийской модели, когда ребенок может заниматься спортом и гармонично развиваться в родном регионе, — заявил директор департамента развития физкультуры и массового спорта Министерства спорта РФ Максим Уразов.
Он также отметил, что реализация учебной программы даст массу положительных эффектов для населения, в частности позволит вовлечь как можно больше детей в число регулярно занимающихся физкультурой и спортом и станет важной частью профориентационной работы в школах.
Напомним, что увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, — одна из целей национального проекта «Демография».
Большое внимание к развитию детского спорта, к появлению новых стадионов, спортивных площадок, кружков и так далее дает в Приморье свои плоды.
Безумству храбрых
Вот только один пример: приморские спортсмены успешно представили регион на V летней Спартакиаде молодежи России (16-20 лет). Финалы всероссийских соревнований завершились накануне. По итогам выступлений тяжелоатлеты, бейсболисты, легкоатлеты и боксеры продемонстрировали высокий уровень подготовки и вошли в десятку сильнейших спортсменов страны. Перспективные атлеты завоевали призовые места и заработали дополнительные баллы в общекомандный зачет субъекта.
Студентка Приморского училища олимпийского резерва Кундуунэ Алексеева заняла второе место. Спортсменка из Приморья, выступая в весовой категории до 51 килограмма, победила Элеанору Чащину из Санкт-Петербурга и представительницу Ставропольского края Карину Русину. В финале Алексеева уступила Карине Туваковой из Москвы, став серебряным призером.
В трех олимпийских видах спорта — бейсболе, легкой и тяжелой атлетике — приморские спортсмены попали в десятку лучших в России.
Так, на финале Спартакиады молодежи по тяжелой атлетике, завершившемся 31 июля в поселке Сукко Краснодарского края, наилучшего результата добились воспитанница арсеньевской спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике «Богатырь» Юлия Шевцова и спортсмен муниципальной спортивной школы «Богатырь» г. Владивостока Дмитрий Черепок. В весовой категории до 81 килограмма среди юношей Дмитрий Черепок показал седьмой результат в двоеборье с общим весом 282 килограмма. В весовой категории до 55 килограммов среди девушек Юлия Шевцова стала седьмой, взяв вес 142 килограмма в сумме двоеборья.
— Изначально я готовилась выступать в весовой категории до 49 килограммов, но по стечению обстоятельств пришлось выступать в весе до 55 килограммов, о чем я узнала непосредственно перед стартами. Конечно же, был сильный стресс, но я постаралась собраться. Теперь буду готовиться дальше на другие старты, — отметила мастер спорта по тяжелой атлетике Юлия Шевцова.
В подмосковных Химках на соревнованиях по бейсболу в рамках Спартакиады призеров выявляли восемь команд из регионов страны. Сборная Приморского края провела шесть поединков, одержав две победы над командой Свердловской области, и заняла итоговое седьмое место.
Также приморцы пробились в десятку сильнейших на финале Спартакиады по легкой атлетике. На соревнованиях, завершившихся в Чебоксарах 1 августа, Роман Долгих стал десятым в беге на 110 метров с барьерами, а Диана Головцова — восьмой в беге на 400 метров.
Своими выступлениями приморские юниоры помогли заработать региону дополнительные очки в общекомандный зачет.
В настоящее время подведены промежуточные результаты общекомандного первенства среди спортивных сборных команд субъектов страны по итогам финальных соревнований в 28 дисциплинах. Приморский край занимает шестое место во II группе среди регионов с численностью населения до 2 миллионов человек.
Отметим, Спартакиада молодежи — комплексное спортивное мероприятие, являющееся неотъемлемой частью системы подготовки спортивного резерва. В V летней Спартакиаде молодежи России, которая проводится в рамках проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», участвуют субъекты Российской Федерации, развивающие летние виды спорта. В течение лета — с 15 мая по 29 августа — на территории 13 регионов страны прошли соревнования по 41 виду спорта.
А наша бабушка — чемпион по компьютерам
Сделать жизнь пенсионеров разнообразнее, дать возможность пожилым людям реализовать себя — все это задачи, которые ставит перед регионами проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография».
Одним из способов вернуть пожилому человеку желание активно общаться, узнавать что-то новое, является его приобщение к мировой сети Интернет. К компьютеру и тем возможностям, которые он открывает.
В Приморском крае с 2014 года на базе центра социального обслуживания действует программа обучения пожилых людей основам компьютерной грамотности «Бабушка и дедушка онлайн». За это время свидетельства об окончании курсов получили более 3,8 тысячи пожилых приморцев.
И многие из них решили принять участие в VII Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету — 2021» — вовсю подают заявки!
Конкурс компьютерной грамотности — совместный проект Ростелеком и Пенсионного фонда РФ. Побороться за звание самых продвинутых пользователей могут жители Приморья в возрасте «всего лишь пятьдесят или чуть больше», освоившие компьютерную грамотность как самостоятельно, так и на специализированных курсах.
В этом году в конкурсе уже участвуют более 1000 пенсионеров из 57 субъектов России. Приморский край — в списке 10 самых активных регионов, которые работают с пенсионерами по теме обучения компьютерной грамотности.
Принять участие во всероссийском интернет-соревновании приморские пенсионеры могут вплоть до 15 октября. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте конкурса, выбрать одну из номинаций и приложить свою работу — эссе и две фотографии автора.
Отметим, что в 2021 году более 70 пенсионеров уже окончили курсы компьютерной грамотности, которые идут в Находке, Дальнегорске, Лесозаводске, Владивостоке и в селе Хороль.
Знакомство с информационными технологиями — это прежде всего изменение качества жизни пожилых людей: общение, преодоление социальной и информационной изоляции.
Всю информацию и расписание занятий по компьютерной грамотности для пенсионеров можно найти на сайте для граждан старшего поколения «Активное долголетие в Приморском крае». В разделе «Активности, клубы» собраны все клубы и кружки, которые действуют в отдельных районах Приморья для граждан старшего поколения.
Какая демография, если нет работы?
Счастливый человек — тот, кто реализовал себя и в личной жизни, и профессионально, и, пожалуй, даже не скажешь, что важнее… А счастливый человек растит счастливых детей, это аксиома.
Одной из составных частей проекта «Демография» является содействие занятости населения. И это не только помощь в трудоустройстве, но и переобучение, например.
Приморцы могут бесплатно освоить 45 востребованных профессиональных компетенций по программам WorldSkills. Такие возможности перед жителями края открывает региональный проект «Содействие занятости» национального проекта «Демография».
Программа переобучения уже стартовала. Обучение в 2021 году смогут пройти более одной тысячи жителей края. Это граждане старше 50 лет, женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также неработающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста. По многим компетенциям доступны программы профессионального обучения для людей без образования: они смогут освоить профессию «с нуля».
Среди доступных для обучения компетенций — 3D-моделирование для компьютерных игр, визуальный мерчендайзинг, контроль состояния железнодорожного пути, реклама, рекрутинг, сантехника и отопление, сварочные технологии, спасательные работы, управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте, фотография, холодильная техника и системы кондиционирования.
Более 70% программы обучения занимает освоение практических навыков в оснащенных современным оборудованием мастерских. Преподавание по всем программам ведут сертифицированные эксперты. Выпускники программ WorldSkills, помимо документа о квалификации, получат паспорт компетенций — skills-паспорт. Документ дает возможность работодателям без испытательного срока определить уровень профессиональной подготовки будущего работника.
По условиям программы, с обучающимися заключаются договоры, в рамках которых после обучения выпускники сразу смогут получить работу в региональных компаниях или открыть свое дело, а также начать профессиональную деятельность в качестве самозанятых.
В Приморском крае действует уже 67 площадок — колледжей и учебных центров, где будет проходить обучение. Запись на программы обучения осуществляется по ссылке.
Ребенки — они без денег расти не могут…
Финансовая поддержка семей при рождении детей — пожалуй, одна из важнейших составляющих нацпроекта «Демография». Помните, Волк в старом мультфильме рассуждал: «Ребенки — они в грязи расти не могут»… Так вот и с деньгами — вырастить малыша, когда есть финансовая поддержка, намного легче, чем без нее…
В Приморье существует несколько видов выплат и других видов поддержки семей с детьми.
Например, предоставление ежемесячных выплат семьям в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка; ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет; предоставление семьям доплаты к единовременной выплате в случае рождения первого ребенка женщиной в возрасте от 18 до 25 лет; Есть социальной выплата на приобретение жилья семьям, в которых родилось одновременно трое и более детей. И это далеко не полный список.
Около 9,2 тысяч приморских детей, родившихся третьими (последующими) в семье, ежемесячно получают по 15,4 тысяч рублей. Такая мера социальной поддержки действует в отношении семей, среднедушевой доход в которых не превышает величину среднедушевого дохода населения — 37 тысяч рублей в этом году.
На выплаты приморским семьям уже направлено 949,6 миллиона рублей.
26,7 миллиона рублей — это средства краевого бюджета. Остальные — федерального.
Эта мера социальной поддержки введена «майским» Указом Президента РФ в 2012 году и начала действовать в 2013 году. Размер выплаты приравнивается к прожиточному минимуму на ребенка в регионе. Получать ежемесячное пособие семьи могут до трехлетнего возраста ребенка, но один раз в год ее необходимо переоформлять.
Если обратиться с заявлением на выплату в первые шесть месяцев после рождения малыша, то она будет рассчитана со дня рождения. Если позже — назначение пройдет с момента подачи заявления.
По словам министра труда и социальной политики Приморья Светланы Красицкой, данный вид социальной поддержки семей при рождении детей отвечает задачам национального проекта «Демография».
— Гарантированная финансовая поддержка государства может стимулировать родителей на рождение ребенка. В 2021 году только на этот вид пособия запланировано более 1,5 миллиарда рублей, — подчеркнула министр.
Почти 14,4 тысячи приморских семей с первенцами получают ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума на ребенка. В этом году в Приморье он составляет 15,4 тысячи рублей.
На этот вид демографических выплат из краевого бюджета с начала года направлено более 1,3 миллиарда рублей.
Финансовая помощь государства родителям с первенцем — одно из направлений национального проекта «Демография». Ежемесячные выплаты таким семьям появились в 2018 году.
Пособие могут оформить семьи с российским гражданством, доход в которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Это почти 29,6 тысячи рублей.
А с 2019 года всем родителям первенцев единовременно полагается выплата размером в два прожиточных минимума на ребенка. Если возраст мамы — от 18 до 25 лет, она получает краевую доплату. Для таких семей размер единовременной выплаты составляет 50 тысяч рублей.
Это только несколько примеров того, как работает в нашем крае национальный проект «Демография». А ведь он выполняется во всех регионах страны! Потому что это наша страна, наша земля, наша демография. И ничего не может быть важнее.