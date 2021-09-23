Инженеру хорошо, а доктору — лучше

Posted 23 сентября 2021, 07:17
Published 23 сентября 2021, 07:17
Modified 20 августа, 11:53
Updated 20 августа, 11:53
Сейчас профориентация в старших классах общеобразовательных школ развивается буквально семимильными шагами: её подкрепляет оборудованием и программами национальный проект «Образование». «Золотой Рог» сделал краткий обзор специализированных классов в приморских школах.
Медицинские
С 2020 года в восьми общеобразовательных учреждениях Приморского края созданы профильные медицинские классы. Такие классы есть в арсеньевской школе №10, уссурийских школах №25 и №130, находкинской школе № 12, артёмовской школе № 19, лицее города Дальнереченска, владивостокской гимназии № 1 и лицее №41 города Владивостока.
На оснащение медицинских классов необходимым оборудованием направят в общей сложности 70 миллионов рублей. Многое из запланированного уже приобретено: школы получили современное цифровое и лабораторное оборудование, интерактивные тренажеры и муляжи, интерактивные анатомические «столы Пирогова», микроскопы, многочисленные макеты органов человека, тренажёры для сердечно-легочной реанимации, электронные энциклопедии. Есть даже «говорящие» роботы, которые имитируют настоящих пациентов.
Школьники, выразившие желание связать свою будущую профессию с медициной, учатся снимать кардиограмму, измерять артериальное давление и пульс, изучают химические реакции, происходящие в организме человека. Они углублённо изучают биологию, физику и химию. Даже если по окончании школы не все выпускники утвердятся в выборе медицинской стези, знание функциональных особенностей органов и умение оказывать первую помощь, безусловно, не будут лишними в их взрослой жизни.
Ученики медицинских классов, как правило, проявляют активность в волонтёрстве, охотно проводят мастер-классы для младших школьников. Они выезжают на профильные смены и экскурсии в медицинские учреждения, посещают практикумы и дополнительные лекционные занятия, проводят интеллектуальные игры и конкурсы на медицинскую тематику.
Руководители образовательных учреждений отмечают популярность медицинских классов, что служит залогом будущего притока молодых кадров в лечебные учреждения приморского края. В апреле 2021 года в правительстве региона состоялся круглый стол, где шла речь о заключении трёхсторонних договоров о социальном партнёрстве между школами, где базируются медицинские классы, медицинскими учреждениями и Тихоокеанским государственным медицинским университетом. Такое партнёрство обеспечивало бы молодым людям уверенную образовательную траекторию с гарантией трудоустройства в Приморье.
Инженерные
Для развития инженерного мышления и привлечения внимания к техническим специальностям в трёх образовательных учреждениях Приморья были созданы инженерные классы. Школы для их формирования выбирали по конкурсу. Мероприятие проводил Приморский институт развития образования совместно с Министерством образования края. В первую очередь учитывалось кадровое обеспечение проекта и наличие качественных учебных планов. Кроме того, внимание обращалось на высокие средние баллы выпускников и результаты участия школьников в олимпиадах по профильным предметам. Победителями конкурса стали школа №1 Арсеньевского городского округа, школа №23 с углубленным изучением предметов физико-математического профиля Владивостока и школа №32 с углубленным изучением предметов эстетического цикла Уссурийска. Все учреждения получат новое профильное оборудование общей стоимостью 45 миллионов рублей.
Будущие инженеры изучают то, что находится за пределами привычной школьной программы: промышленную оптику, компьютерное черчение, геодезию и картографию, учатся программировать и создавать мобильных роботов. Ребята могут пройти профессиональные пробы на предприятиях, участвуют в конкурсах «Лучший по профессии», представляют технические проекты и становятся победителями в практических конференциях и конкурсах различного уровня. Многие из выпускников инженерных классов уже после окончания школы могут работать на предприятиях, ведь вместе с документом об образовании они получают удостоверения о предпрофессиональном обучении, выданные на основании заключенных договоров с профильными учебными заведениями и производственными предприятиями.
Кадетские
Ещё одна специализация, получившая распространение в последние годы, - кадетские классы. В них идут старшеклассники, желающие работать спасателями или стать профессиональными военными. В учебной программе таких классов большое внимание уделяется физподготовке и занятиям по основам безопасности жизнедеятельности. Кадетские классы есть в нескольких школах Владивостока, в Артёме, Большом Камне, Хороле. Как правило, у кадетов есть постоянные шефы – местные подразделения МЧС или клубы ветеранов.
Творческие
В середине 80-х годов, когда было модным обучать детей музыке с ранних лет, общеобразовательным школам нередко придавали статус школ «с углублённым изучением предметов художественно-эстетического цикла». Это означало, что внутри «обычной» школы шло ещё и обучение по программам музыкальной или художественной школы. Впоследствии музыка и живопись плавно перекочевали в ранг дополнительных образовательных программ, но в некоторых школах профильные «классы искусства» сохранились. Например, в школе № 74 с момента её создания в 1995 году и до сих пор есть «музыкальные» классы и три хора разного возраста.
Подводя итог, можно смело сказать: выбор у приморских школьников и их родителей в отношении ранней профориентации есть, и он довольно широк. К тому же, у школьников есть запас времени, чтобы понять: действительно ли выбранное направление станет для них главным в жизни или стоит изменить предпочтения.