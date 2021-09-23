«Подъем со дна финансовой ямы» — приморцы заключили более 1000 социальных контрактов

Кстати, Приморье участвует в «пилотном» проекте социального воздействия. С помощью почтальонов, соцработники узнают о семьях в Дальнегорске, Кавалеровском, Яковлевском районах, Тернейском и Чугуевском муниципалитетах которые нуждаются в помощи. Таким образом уже заключены около 100 социальных контрактов, помощь получили около 50 семей. Скоро в программу будут включены Арсеньев и Анучинский округ.