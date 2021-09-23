zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 23 сентября 2021, 02:07

Published 23 сентября 2021, 02:07

Modified 20 августа, 11:53

Updated 20 августа, 11:53

«Подъем со дна финансовой ямы» — приморцы заключили более 1000 социальных контрактов

«Подъем со дна финансовой ямы» — приморцы заключили более 1000 социальных контрактов

23 сентября 2021, 02:07
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
За неполный 2021 год жители Приморского края подали более 1,4 тысяч заявлений на заключение социального контракта. Самым популярным направлением оказался — «поиск работы». В прямом эфире Instagram главный консультант министерства труда и социальной политики края Ирина Горбенко рассказала подробности программы.

По словам специалиста, помощь в трудоустройстве получили уже 560 местных жителей. Также, в течение четырех месяцев эти граждане получали материальную помощь в размере 14,8 тысяч рублей.

За помощью в преодолении тяжелой жизненной ситуации (ТЖС) обратились более 360 человек. Им назначена выплата в 14,8 тысяч рублей на полгода.

Помощь в открытии собственного дела попросили около 60 приморцев. В перечень помощи по таким обращениям входит финансовая помощь до 250 тысяч рублей и помощь опытного наставника.

Помочь с ведением личного подсобного хозяйства попросили 30 человек. Им единовременно выплатили по 100 тысяч рублей.

Кстати, Приморье участвует в «пилотном» проекте социального воздействия. С помощью почтальонов, соцработники узнают о семьях в Дальнегорске, Кавалеровском, Яковлевском районах, Тернейском и Чугуевском муниципалитетах которые нуждаются в помощи. Таким образом уже заключены около 100 социальных контрактов, помощь получили около 50 семей. Скоро в программу будут включены Арсеньев и Анучинский округ.

Социальный контракт — соглашение между гражданином и социальными службами, по которому один обязуется следовать намеченной программе по улучшению собственного благосостояния, а соцслужба ему в этом активно помогает.

Узнать где, как и кто может получить такую помощь можно узнать на официальной странице министерства труда и социальной политики Приморского края в Instagram.А можно обратиться к материалу газеты «Золотой Рог» — «Как подняться со дна финансовой ямы».

Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Материалы по теме
Как подняться со дна финансовой ямы
#Общество#Приморье#Новости#Поддержка#Социальный контракт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика