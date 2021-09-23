Ставки сделаны

В первой очереди казино представлены все основные азартные игры. За 26 игровыми столами гостям предлагают несколько видов покера, блэк-джек, баккара, американская рулетка и клубный покер. Игровых автоматов в игорном пространстве казино более 500. Гости могут насладиться старыми добрыми “семерками” за машинами родом из начала 21 века, а могут поиграть в яркие сюжетные игры за слотами, которые по оснащенности и комфорту больше напоминают небольшой кинотеатр. Новое игорное заведение ориентировано как на искушенных иностранных гостей с самыми высокими требованиями к игре и сервису, так и на людей, чей средний чек составляет 10-20 тысяч рублей.