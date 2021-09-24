В Приморье деньги будут тратить на врачей, а не депутатов

«Безусловно любые меры направленные на поддержку здравоохранения будут приветствоваться как и у однопартийцев, так и у всего населения. Конкретно в нашем Кировском районе проблема с недостатком специалистов в системе здравоохранения достаточно большая. Поэтому если эта инициатива поможет хотя бы частично решить эту проблему — это будет очень здорово», — сообщил Хуторной.