Сдавать «на шторы» нельзя отказаться

На то, чтобы обеспечить школьнику или детсадовцу возможность обучаться, в краевом бюджете предусмотрено определенное финансирование. В зависимости от типа учебного учреждения — детский сад или школа, сумма разнится. При этом суммы выделяются индивидуально на каждого ребенка. Сначала деньги поступают на счет школы или детского сада, а затем уже руководство заведения решает куда, на что и сколько потратить. В частности — это рабочие тетради, парты, альбомы, краски и прочее. Тот набор необходимых предметов, которые понадобятся ребенку в процессе обучения. Его состав может разниться. Это связано с тем, что в каждой школе готовят собственную образовательную программу и закупки производят непосредственно исходя из поставленных в ней задач.