Сдавать «на шторы» нельзя отказаться

Posted 27 сентября 2021, 05:18
Published 27 сентября 2021, 05:18
Modified 20 августа, 11:53
Updated 20 августа, 11:53
— Наталья Валерьевна, для многих родителей вопрос обеспечения своего чада полным комплектом учебных принадлежностей стоит достаточно остро. И дело не только в том, что некоторые испытывает финансовые трудности для покупки базового комплекта вроде привычных тетрадей, ручек и дневников, но и в том, что нередко, в течение года, мамам и папам приходится докупать разнообразные пособия, учебники и прочее. Есть ли какие-то нормы и законы регламентирующие чем должен обеспечивать ребенка родитель, а чем учебное учреждение?
— Да, действительно, есть закон регулирующий этот вопрос. Несмотря на то, что вся информация находится в открытом доступе, он возникает ежегодно и, можно сказать, является уже традиционным.
На то, чтобы обеспечить школьнику или детсадовцу возможность обучаться, в краевом бюджете предусмотрено определенное финансирование. В зависимости от типа учебного учреждения — детский сад или школа, сумма разнится. При этом суммы выделяются индивидуально на каждого ребенка. Сначала деньги поступают на счет школы или детского сада, а затем уже руководство заведения решает куда, на что и сколько потратить. В частности — это рабочие тетради, парты, альбомы, краски и прочее. Тот набор необходимых предметов, которые понадобятся ребенку в процессе обучения. Его состав может разниться. Это связано с тем, что в каждой школе готовят собственную образовательную программу и закупки производят непосредственно исходя из поставленных в ней задач.
Покупать то, что не предусмотрено образовательной программой школа не должна. Родители, кстати, тоже обязаны этого делать. Учебное заведение не имеет права требовать этого от них.
Ручки и тетрадки должны покупать родители. Учебными пособиями должна обеспечивать школа.
— Но бывают же случаи, когда учитель говорит, что для проведения занятий нужны такие-то учебники или пособия и родителям, в добровольно-принудительном порядке приходится их покупать. Как быть в такой ситуации?
— Выход из этого положения, фактически, всего один — не покупать и обращаться с жалобой в соответствующие инстанции. В частности, в управление образования. Оно есть в каждом муниципалитете. Если директор школы или учитель нарушают закон — они будут наказаны.
— А что насчет обеспечения необходимым самих учителей? Мебель, оргтехника…
— Этот вопрос находится в компетенции образовательного учреждения. Это уже другая статья расходов.
Каждый детский садик и школа получают муниципальное задание на обучение. Зарплату и организацию учебного процесса «оплачивает» федеральный бюджет. Содержание здания — забота муниципалитета. В том числе и оплата коммунальных услуг, и ремонтов. Кроме того, в обязанности местных властей входит обеспечение учителям возможности подготовки к урокам, проверки тетрадей и выполнения остальных рабочих обязанностей.
— Вы говорите, что ремонт школы — это зона ответственности муниципалитета. Но зачастую у местных властей попросту нет на это денег. Как же быть?
— И эта проблема решаема. В регионе действует государственная программа «Развитие образования в Приморском крае». По ней ежегодно выделяются средства на ремонт. На школы в 2021 году в Приморье было выделено 800 миллионов рублей.
О том, что школе нужен ремонт и финансирование, руководство общеобразовательных учреждений должно сигнализировать самостоятельно. До 15 июля в министерство образования должна попасть заявка, необходимый пакет документов и расчет сметы. Деньги выделяются по принципу «по потребностям», а не «ну сколько получилось».
Правительство всегда готово помочь директору и местным властям, но для этого должно быть направлено соответствующее заявление.
— Наталья Валерьевна, кроме школьной программы детям доступно и дополнительное образование. Причем бесплатное. А как его получить?
— Дополнительное образование — это компетенция муниципалитетов. Финансируют его тоже местные власти. Лимиты, суммы и количество ставок для учителей определяют на местах.
— Нередко у родителей возникает проблема — они не могут сертификатом на дополнительное образование оплатить учебу детей в школе искусств. В чем причина?
— Школы искусств бывают разные. Одни подчиняются министерству образования, а другие — министерству культуры. В последних оплатить обучение сертификатом не выйдет. Минкульт официально отказался участвовать в этой программе.
— Расскажите, пожалуйста, во всех ли муниципалитетах родители могут обзавестись таким сертификатом для своих детей?
— Со старта учебного года программа доступна для жителей 17 муниципалитетов. Разумеется, поначалу, не обойдется без каких-то недоработок. Но в процессе работы они все будут устранены. Наполнением программ должен заниматься муниципалитет, но при желании, туда могут попасть и коммерческие организации. Обеим сторонам для этого следует привести программу в соответствии с особым перечнем требований.