Большая часть экспорта зерна из Приморья идет в Китай

Posted 4 октября 2021, 02:45
Published 4 октября 2021, 02:45
Modified 20 августа, 11:56
Updated 20 августа, 11:56
По данным Управления Россельхознадзора Приморского края и Сахалинской области, в Китай оформили почти 12 тысяч тонн сои, кукурузы и овса. И немного овсяных хлопьев.
В Корею поставили всего полторы тысячи тонн кукурузы, сои и пшеницы.
На фоне предыдущих значений, в Японию и Гонконг экспортировали незначительное количество сои.
За первый осенний месяц Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выдало 331 фитосанитарный сертификат на экспортные партии зерна и продуктов его переработки.