zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября 2021, 01:42

Published 4 октября 2021, 01:42

Modified 20 августа, 11:56

Updated 20 августа, 11:56

Во Владивостоке осудили бывшего начальника жд станции

Во Владивостоке осудили бывшего начальника жд станции

4 октября 2021, 01:42
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Суд
Экс-начальник железнодорожной станции получил 7,5 лет лишения свободы за получение взятки в крупном размере. Также Советский районный суд города назначил виновному крупный штраф.

В суде установили, что бывший руководитель железнодорожной станции взял у представителя транспортной компании 178 тысяч рублей в качестве взятки за покровительство. Также, в обмен, он должен был способствовать ускорению маневровых работ по подаче и уборке железнодорожных вагонов.

Тем не менее, правоохранителям удалось выявить нарушение. В отношение бывшего начальника возбудили уголовное дело.

Экс-руководителю предстоит провести 7 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строго режима, а также выплатить штраф — 890 тысяч рублей.

Помимо этого, осужденному в течение трех лет запрещено занимать управленческие и административные должности на госслужбе или в местном самоуправлении.

Материалы по теме
Следком о Гуменюке: «В его отношении проводятся процессуальные действия»
#Происшествия#Приморье#Владивосток#Новости#Суд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика