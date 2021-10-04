Во Владивостоке осудили бывшего начальника жд станции

В суде установили, что бывший руководитель железнодорожной станции взял у представителя транспортной компании 178 тысяч рублей в качестве взятки за покровительство. Также, в обмен, он должен был способствовать ускорению маневровых работ по подаче и уборке железнодорожных вагонов.