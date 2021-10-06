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Posted 6 октября 2021, 06:28

Published 6 октября 2021, 06:28

Modified 20 августа, 11:58

Updated 20 августа, 11:58

В Хасанском районе так и не навели порядок. Рэкет и вымогательство процветают

В Хасанском районе так и не навели порядок. Рэкет и вымогательство процветают

6 октября 2021, 06:28
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Суд
В Приморском крае задержали членов ОПГ, которые вымогали деньги у водителей фур на границе с Китаем. Возбуждено два уголовных дела.

Следствие полагает, что преступная группировка орудовала в Приморском крае на границе с КНР — в районе Уссурийска, Пограничного, Краскино. По имеющейся информации, члены ОПГ искусственно создавали очередь и требовали с дальнобойщиков деньги за проезд через госграницу — в противном случае угрожали насилием и порчей имущества.

Как корреспонденту «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, возбуждено 2 уголовных дела согласно 163 статье УК РФ — речь идёт про вымогательство.

«Сейчас идут обыски. Следствие устанавливает обстоятельства совершённых преступлений на территориях рядом с пунктами пропусков», — уточнили в МВД.

По информации федеральных СМИ, вымогатели требовали с каждой машины от 100 000 до 200 000 рублей. На данный момент члены ОПГ задержаны.

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#Политика#Приморский край#Новости#Суд#Преступность
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