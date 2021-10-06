В Хасанском районе так и не навели порядок. Рэкет и вымогательство процветают

Следствие полагает, что преступная группировка орудовала в Приморском крае на границе с КНР — в районе Уссурийска, Пограничного, Краскино. По имеющейся информации, члены ОПГ искусственно создавали очередь и требовали с дальнобойщиков деньги за проезд через госграницу — в противном случае угрожали насилием и порчей имущества.