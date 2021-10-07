Семейная ипотека: что нового

У родителей, оформляющих семейную ипотеку, нет ограничений по возрасту, однако детки должны быть рождены не ранее 2018 года. А в целом на кредит можно делать заявки до 31 декабря 2022 года. Если в семье есть ребенок-инвалид, то семейную ипотеку оформят без учета года его рождения. В данном случае ребенок может быть единственным. Как поясняют в Примсоцбанке, ранее клиенты неоднократно обращались с вопросом о льготах для семей с детьми-инвалидами, и сегодня подобная преференция доступна. На момент оформления ипотечного кредита возраст такого ребенка не должен превышать 18 лет. Ипотеку можно оформить до 2027 года включительно, если инвалидность ребенку установлена с 2022 года.