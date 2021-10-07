Семейная ипотека: что нового

Posted 7 октября 2021, 03:40
Published 7 октября 2021, 03:40
Modified 20 августа, 11:58
Updated 20 августа, 11:58
«Золотой Рог» поинтересовался у федеральных и региональных банков, насколько сегодня востребован не менее актуальный продукт - семейная ипотека. Изменения в условиях программы, вступившие в силу с 1 июля 2021 года, значительно расширяют возможности для семей с маленькими детьми. И спрос на такого рода ипотеку по льготной ставке будет только повышаться. Так, судя по данным Росстата, цены на новостройки в первом полугодии 2021 года в Приморском крае выросли на 10,8% (по сравнению с аналогичным периодом 2020-го). Мониторинг рынка от федеральной компании «Этажи» демонстрирует еще более взрывной рост: во Владивостоке за год максимальную динамику по средней цене предложения за квадратный метр на уровне +76% к началу периода показывают 2-комнантые квартиры, 1-комнатные квартиры - (+25%), 3-комнатные - (+34%), 4-комнатные - (+46%). Средняя цена за квадрат в двухкомнатных квартирах достигает 135 238 руб.
Условия стабильны
Важные и определяющие условия, оставшиеся без корректировок для семейной ипотеки, - максимальный срок кредита до 30 лет, первоначальный взнос от 15%, сумма кредита - 6 млн рублей (для Приморья и других регионов, исключение - Москва, Санкт-Петербург и сопредельные области). Семейная ипотека в первую очередь ориентирована на покупку готовых и строящихся квартир от застройщика. Как и другие ипотечные программы, этот кредит позволяет использовать материнский капитал и компенсацию в 450 тыс. руб. от государства при рождении третьего ребенка.
У родителей, оформляющих семейную ипотеку, нет ограничений по возрасту, однако детки должны быть рождены не ранее 2018 года. А в целом на кредит можно делать заявки до 31 декабря 2022 года. Если в семье есть ребенок-инвалид, то семейную ипотеку оформят без учета года его рождения. В данном случае ребенок может быть единственным. Как поясняют в Примсоцбанке, ранее клиенты неоднократно обращались с вопросом о льготах для семей с детьми-инвалидами, и сегодня подобная преференция доступна. На момент оформления ипотечного кредита возраст такого ребенка не должен превышать 18 лет. Ипотеку можно оформить до 2027 года включительно, если инвалидность ребенку установлена с 2022 года.
На рефинансирование, постройку дома и «вторичку»
Анализ представленных предложений банков, действующих в Приморье, позволяет сказать, что ставка по семейной ипотеке сегодня установлена в диапазоне в 4-6%, и корректировок на повышение пока не произошло.
В Приморье драйвером роста остается «Дальневосточная ипотека». Но семейная ипотека, как правило, занимает стабильную долю в общем объеме оформленной в кредит недвижимости. Например, в банке «Открытие» в Приморье она достигает 10%. Средний возраст приморских родителей, оформивших ипотеку для улучшения условий проживания всей семьи, - 35-45 лет.
В кредитных организациях наблюдают значительный рост заявок по семейной ипотеке после появления возможности рефинансирования кредитов на новостройки. В Дальневосточном банке замечают, что в общем объеме выдач семейной ипотеки рефинансирование достигает 80%.
Управляющий ВТБ в Приморском крае Виктор Кузьменко отмечает, что по новым условиям госпрограммы с 1 июня 2021 года воспользоваться кредитом под 5% и приобрести жилье в новостройке теперь могут клиенты, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился первый или последующий ребенок.
С начала работы по программе семейной ипотеки ВТБ выдал приморским семьям свыше 250 льготных кредитов на сумму более 880 млн рублей.
«Новые условия семейной ипотеки сделали ее доступной для семей с одним ребенком и значительно расширяют потенциальное число участников программы, а также дают парам возможность улучшить свои жилищные условия раньше, уже при рождении первенца. Для Дальнего Востока предусмотрены дополнительные возможности: в сельских поселениях можно приобрести жилье на вторичном рынке и жилые дома с земельным участком», - поясняет Виктор Кузьменко.
«Мы ожидаем рост популярности программы «Семейная ипотека» до конца 2021 года в связи с изменением условий госпрограммы «Льготная новостройка». В выдачах «Росбанк Дом» мы уже видим эту тенденцию. Например, в целом по банку в июле 2021 года доля семейной ипотеки в общем объеме выдач в денежном выражении выросла на 30% по сравнению с июнем 2021 года и составила 4.3%. Результаты работы «Росбанк Дом» в Приморье подтверждают статистику. Так, доля выдач по программе «Семейная ипотека» в регионе в августе также составила 4%, программы рефинансирования по-прежнему пользуются высоким спросом», - говорит руководитель управления по Сибирско-Дальневосточному федеральному округу «Росбанк Дом» Алена Путинцева.
По мнению начальника отдела продаж управления ипотечного кредитования Примсоцбанка Анны Демидовой, после расширения программы «Семейная ипотека» на строительство жилого дома и распространения льготных условий на семьи с одним ребенком, родившимся с 1 января 2018 года - спрос на семейную ипотеку увеличился в несколько раз, особенно на цели рефинансирования имеющейся ипотеки для семьи с несовершеннолетними детьми.
Семейным - по максимуму
Приморцы предпочитают оформлять семейную ипотеку на покупку квартиры в районах с развитой инфраструктурой и придомовой территорией. По наблюдениям управляющего регионального отделения банка «Открытие» в Приморье Кирилла Грибова, особой популярностью среди клиентов во Владивостоке пользуются ЖК «Пряники», «Айвазовский», «Новый дом», «Восточный луч», а средний чек по семейным ипотечным кредитам в текущем году достиг в банке 4,2 млн рублей.
Оформляя кредит в ВТБ, приморцы чаще выбирают квартиры средней площади - 45-55 кв. м, в основном в новостройках среднего и массового ценового сегмента. Средний размер кредита по программе среди клиентов ВТБ в Приморском крае составляет 4,45 млн рублей. Первоначальный взнос, который, как правило, готовы предоставить клиенты банка по семейной ипотеке, закрепился на уровне 30%. В основном кредиты в рамках семейной ипотеки приморцы оформляют на срок 15-20 лет.
Начальник управления по работе с партнёрами и ипотечного кредитования Приморского отделения Сбербанка Марина Королева отмечает, что средний чек по семейной ипотеке в нашем крае составляет 3,8 млн руб.
Средняя сумма кредита по семейной программе в Дальневосточном банке - 2,5 млн руб., средний показатель жилой площади, оформленной в этом случае в ипотеку - до 50 кв. м.
По наблюдениям Анны Демидовой, как правило, оформляя кредит в Примсоцбанке, семьи пытаются по максимуму воспользоваться государственной программой и оформляют ипотеку не меньше чем на 5-6 млн руб. для покупки двух - трех комнатных квартир площадью 60-70 кв.м. Заемщики младше 36 лет в основном оформляют ипотечный кредит по «Дальневосточной ипотеке», но некоторые семьи в целях инвестирования, например, как будущее вложение для детей, пытаются воспользоваться и семейной ипотекой. Эта программа может быть оформлена не единожды, тогда как «Дальневосточной ипотекой» можно воспользоваться лишь раз в жизни.