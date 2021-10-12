В Приморье открываются магазины только с продукцией из Белоруссии

Он отметил, что за последний год в крае открывались магазины с исключительно белорусской продукцией, они также пополнили ассортимент местных крупных торговых сетей. По данным Сергея Калитина, объем реализованной в Приморье белорусской продукции с начала года увеличился более чем в шесть раз: за первые девять месяцев 2020 года он составил 114 млн рублей, за тот же период 2021 года — 715 млн рублей.