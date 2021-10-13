Более 100 километров приморских дорог отремонтируют по нацпроекту в 2022 году

В приморском правительстве сообщили, что работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом стало известно в ходе общественных обсуждений краевого бюджета на 2022 год. Были озвучены основные участки дорог, которые подлежат обновлению.