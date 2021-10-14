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Posted 14 октября 2021, 03:03

Published 14 октября 2021, 03:03

Modified 20 августа, 12:01

Updated 20 августа, 12:01

Итоги сентябрьского конкурса «Узнай свою школу»

Итоги сентябрьского конкурса «Узнай свою школу»

14 октября 2021, 03:03
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Конкурс
Наконец-то настало время подвести итоги конкурса «Узнай свою школу», опубликованного в номере «Золотого Рога» от 22 сентября. В этот раз удача улыбнулась Александре Маковчук, которая работает учителем. Но, правда, в другой школе.

Именно она первой узнала, что на фото, опубликованных в рамках конкурса, — первая гимназия Владивостока.

Напомним, что речь шла о Гимназии № 1, которая ведёт свою историю с 1902 года. Тогда в ней учились исключительно девочки. С тех пор многое изменилось не только в составе учеников, но и в принципах образовательного процесса: начиная с 8 класса ученики здесь выбирают направление, в котором мыслят своё профессиональное будущее, и затем изучают избранные предметы в углублённом формате.

Помимо традиционных физики, химии, биологии и математики, несколько лет назад был открыт социально-экономический класс — как ответ на повышенную потребность общества в специалистах этого направления. Также здесь изучают языки: два европейских и три восточных — японский, корейский, китайский.

Александра Маковчук первая из всех участников конкурса ответила верно.

«Это Гимназия № 1 на улице Уборевича. На фото также есть и часть бывшей школы № 75, которая тоже сейчас является гимназией. Я не училась в этой гимназии, но я каждый год бываю в ней. Так как я учитель другой школы, в гимназии у нас раньше проходили совещания. А сейчас мы приходим туда на экзамены. Когда я только начинала свой профессиональный путь, в Гимназии № 1 проходили курсы для молодых специалистов», — рассказала победитель Александра Маковчук.

Победитель конкурса получил от «Золотого Рога» и академического театра имени Максима Горького приз — пригласительные билеты на премьеру спектакля «Опасные связи». В афише жанр этого спектакля обозначен как «фривольная драма на грани морали».

«Опасные связи», в подзаголовке «Письма, собранные в одном частном кружке лиц и опубликованные в назидание другим» — эпистолярный роман, увидевший свет в 1782 году и ставший одним из первых образцов психологического романа. Единственное крупное художественное произведение французского генерала, политика, изобретателя и писателя Пьера Шодерло де Лакло. Этот ставший сенсацией своего времени остросюжетный роман даёт остроумную и откровенную картину жизни французской аристократии, посвящающей большую часть своего времени адюльтеру и интригам.

Добавим, что конкурс «Узнай свою школу» продолжится в одном из следующих номеров нашей газеты. Правила его просты: мы рассказываем о разных школах края, не называя номера — его предлагается угадать или узнать вам. Победители получают призы — билеты в театр или музей.

#Общество#Приморье#Владивосток#Новости#Конкурс
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