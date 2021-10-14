Итоги сентябрьского конкурса «Узнай свою школу»

«Это Гимназия № 1 на улице Уборевича. На фото также есть и часть бывшей школы № 75, которая тоже сейчас является гимназией. Я не училась в этой гимназии, но я каждый год бываю в ней. Так как я учитель другой школы, в гимназии у нас раньше проходили совещания. А сейчас мы приходим туда на экзамены. Когда я только начинала свой профессиональный путь, в Гимназии № 1 проходили курсы для молодых специалистов», — рассказала победитель Александра Маковчук.