Семиклассники выиграли экскурсию в мэрию

Стоит отметить, что в Приморье проходит немало конкурсов и мероприятий, повышающих престиж учительской профессии. Педагоги ежегодно участвуют в муниципальных и региональных этапах всероссийского конкурса «Учитель года», в конкурсе «Молодой специалист года». В 2019 году учителя из Владивостока представили свой проект «Форум молодых педагогов ДФО. «Тихоокеанская Россия. Перезагрузка»» на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» - и выиграли грант на его реализацию в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей. Авторы проекта Максим Кильчевский и Лилит Арутюнян стали директорами двух владивостокских школ и применяют в организации работы учреждений прогрессивные технологии.