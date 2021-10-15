Поэтом можешь ты не быть, но QR-код иметь обязан теперь каждый житель Приморья

В документе указано, что с 15 ноября при посещении помещений, в которых юридические лица и индивидуальные предприниматели осуществляют свою деятельность, граждане обязаны предъявлять QR-коды о вакцинации, о перенесенном заболевании коронавирусом или отрицательном ПЦР-тесте при условии, что с даты проведения лабораторного исследования прошло не более 72 часов.