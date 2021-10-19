Ты узнаешь её из тысячи

В правительстве региона сообщили, что до 14 ноября квартиры и дома приморцев обойдут 3 375 женщин и мужчин, снабжённых «спецовками». Узнать их, помимо удостоверения (предъявляется вместе с паспортом), традиционных для ковидной эры гигиенической маски и перчаток, можно по шарфу, жилету и сумке с символикой переписи. В руках переписчика не должно быть никаких бумажных анкет - все они снабжены планшетами со специальным программным обеспечением. Анкету переписчик всё же достанет, только если вас пугают гаджеты.