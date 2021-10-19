zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 19 октября 2021, 08:00

Published 19 октября 2021, 08:00

Modified 20 августа, 12:02

Updated 20 августа, 12:02

Ты узнаешь её из тысячи

Ты узнаешь её из тысячи

19 октября 2021, 08:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Безопасность
Всероссийская перепись населения стартовала в России 15 октября. Чего от нас хотят специалисты Росстата, о чём спросят, и, главное, как отличить настоящих переписчиков от мошенников и есть ли альтернатива - разбираемся вместе.

Двенадцатая по счёту Всероссийская перепись населения началась в нашей стране 15 октября. В Приморском управлении Росстата этот масштабный учёт населения страны называют «уникальным источником знаний о жизни общества».

А чего не раньше?

Рекомендациями ООН для входящих в организацию государств предписано проводить переписи раз в 10 лет. В России нынешняя перепись населения повторяет судьбу Токийской Олимпиады: будучи запланированной на 2020 год, фактически она организована только сейчас. Всему виной - новый коронавирус и прошлогодние ограничения, минимизировавшие контакты граждан.

Эту перепись называют последней «бумажной», и даже её девиз призван подчеркнуть цифровую продвинутость: «Создаём будущее». Переписать собираются всех, кто постоянно живёт в России, а также лиц, временно, до одного года, находящихся на её территории (но место постоянного жительства которых находится за рубежом).

Синий шарфик

В правительстве региона сообщили, что до 14 ноября квартиры и дома приморцев обойдут 3 375 женщин и мужчин, снабжённых «спецовками». Узнать их, помимо удостоверения (предъявляется вместе с паспортом), традиционных для ковидной эры гигиенической маски и перчаток, можно по шарфу, жилету и сумке с символикой переписи. В руках переписчика не должно быть никаких бумажных анкет - все они снабжены планшетами со специальным программным обеспечением. Анкету переписчик всё же достанет, только если вас пугают гаджеты.

- Если сомневаетесь в том, что перед вами переписчик, можете позвонить на ближайший переписной участок либо участковому и подтвердить личность переписчика, - уточнили в Управлении Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю.

Если нет желания ждать гостей в синих шарфиках, вы можете самостоятельно пойти и сдаться в руки специалистов. Для этого в Приморье открыт 561 переписной участок. Плюс такая возможность доступна при посещении МФЦ (что важно - без предварительной записи). Кстати, кроме большого числа переписчиков к работе привлечены 500 волонтёров и 561 контролёр. И самый «продвинутый» способ - переписаться лёжа на диване через аккаунт на портале Госуслуги.

В анкете для живущих на ПМЖ - 33 пункта:

- 23 - про пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, языки, образование, число детей, источник средств к существованию;

- 10 - про жилищные условия.

Не-гражданам РФ проще: у них шорт-лист из семи вопросов.

При этом у вас не попросят предъявить документы, не спросят конфиденциальные данные, и в итоге всё обезличат (нельзя будет установить, кого именно опрашивали, и о каком человеке идет речь).

- Если не знаете ответ на какой-то вопрос - например, год постройки здания или материал стен вашего жилья, просто пропустите его. В этом нет ничего страшного, - проинформировал директор департамента внутренней политики правительства Приморского края Захар Овчинников.

Переписной бэкграунд

«Нормальной» переписи населения предшествовала пробная, проведённая в 2018 году. Методику отточили на жителях Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарии, Хангаласского улуса Республики Саха (Якутии), Алеутского муниципального района Камчатки, города Минусинска в Красноярском крае, Нижнеудинского и Катангского муниципальных районов Иркутской области, Великого Новгорода, пгт. Южно-Курильск в Сахалинской области, района Свиблово Северо-Восточного административного округа Москвы и внутригородского муниципального округа Княжево в Санкт-Петербурге.

Примечательно, что во время предыдущей переписи 2010 года многонациональный состав граждан РФ пополнился людьми, которые причислили себя к оркам, эльфам, гоблинам, джедаям, гномам, готам, самураям и даже «штукатурщикам» (это тоже было указано участником переписи как национальность).

Предварительные итоги Всероссийской переписи населения о численности и возрастно-половом составе населения станут известны уже в апреле 2022 года. Полные итоги планируется опубликовать в IV квартале 2022 года.

СПРАВКА:

С момента прошлого статистического учета Дальний Восток как федеральный округ прирос двумя субъектами федерации - Забайкальским краем и Бурятией, а административный центр успел переехать из Хабаровска во Владивосток. В «старом» ДФО проживало немногим более 6,085 млн человек.

Но даже в «новой» дальневосточной версии Приморье - регион с самым большим числом жителей. Здесь насчитали 1 877 844 человека.

#Приморье#Безопасность#Перепись населения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика