«Во веки веков — любовь»: секреты воспитания детей от жителей Приморья

Posted 20 октября 2021, 03:00
Published 20 октября 2021, 03:00
Modified 20 августа, 12:03
Updated 20 августа, 12:03
Заботиться, воспитывать, любить
Если поинтересоваться у любого родителя, что он даёт своим чадам, пока те растут, познают мир и учатся в нём жить, то каждый скажет про любовь, заботу, понимание, доброту и теплоту. Но не каждый может расшифровать эти понятия, подробно рассказать, что в них вкладывает.
Глава города Владивостока Константин Шестаков — отец двоих детей. Он поделился своим видением того, что обязательно должно присутствовать в родительском воспитании, чтобы ребёнок вырос достойным человеком
— Родители прежде всего должны любить своих детей. Любить — значит слышать, следить, чтобы им было комфортно, понятно, интересно, чтобы ребёнок получал ответы, когда у него есть вопросы. Этого уже достаточно. И, конечно, делать своих детей счастливыми. Разделять с ними радостные моменты, сопереживать и помогать, — рассказывает мэр города.
Градоначальник и ранее отмечал, что в своём плотном графике он всё же находит время для того, чтобы побыть с семьей.
— Запрос от семьи — всё-таки видеть друг друга. Вот недавно, когда был день Военно-морского флота, проснулся сын, вышел в коридор, а я уже собирался на участие в параде в Золотом Роге. И он на меня так посмотрел и сказал: «Ты же мне обещал, что хотя бы один день в неделю будешь со мной!». Разревелся и ушёл… Я понимаю, что не могу его взять с собой, сейчас в принципе не стоит брать детвору на массовые мероприятия. Но я стараюсь их на выходные привлекать с собой в работу. Поэтому мои выезды с проверками, как минимум в скверы, парки, точно могут быть объединены с прогулкой с детьми, — заявлял после своего назначения на пост главы администрации города Константин Шестаков местным СМИ.
Здоровье + любовь
Но если рассматривать вопрос воспитания детей более прагматично, то можно докопаться до того, что одной любовью, как говорится, «сыт не будешь».
По словам бывшего вице–губернатора региона, а ныне лидера общественного движения «Матери России» Татьяны Заболотной, родители должны уделять должное внимание и здоровью ребенка. Как физическому, так и психологическому.
— Те нормы, которые традиционны для нас, для всех родителей: родил, воспитываешь, кормишь, заботишься, следишь за ростом и развитием, здоровьем. Мамочки с самого рождения переживают за этот показатель, потому что 9 месяцев она его носит и беспокоится, чтобы ребёнок получил доброе наследие от своих родителей.
— Здоровье и любовь — очень важные составляющие воспитания. Ребёнку надо чувствовать родительскую любовь. Потому что он познаёт мир через отношения с родителями: как они его любят, как сильно можно положиться на мнение мамы и папы. Именно из семьи он готовится уйти в большой социум. И сколько внимания мы отдадим ребёнку, так он и войдет во взрослую жизнь, — считает Татьяна Заболотная.
Лидер движения «Матери России» также считает, что в ребёнка вкладываются ещё и денежные средства, которые направляются на какие-то нужды.
— Из семейного бюджета вкладываются в малыша деньги, в первую очередь — на образование. Но без постоянной родительской любви ребёнок жить не должен. Наша постоянная занятость на работе, когда папа — кормилец семьи, а где-то ещё и мама-кормилец, потому что у Приморского края специфика особая, где отец уходит в рейсы, в море или на вахту — всё это влияет на детей, — подчёркивает лидер общественного движения.
И дома, и в школе
С 1 сентября 2021 года в России вступило в силу решение об обязательной реализации программ воспитания в школах. Его поддержала и уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Приморья Ольга Романова.
Она отметила, что закон о закреплении воспитательной функции за образовательными учреждениями — это долгожданное решение.
— Все споры относительно того, кто несёт ответственность за воспитание юного гражданина, за формирование в нём полноценной личности с устойчивыми нравственными и жизненными ценностями, прекращены. Федеральные законы четко формулируют, что воспитание ребенка — это не только задача его родителей или законных представителей, но и профессиональная обязанность педагогов, — заявляет региональный детский омбудсмен.
Романова подчеркивает важность того, чтобы окружающие наших детей люди понимали, что так или иначе влияют на развитие и становление его личности, и действовали сообща, прививая ему чувство любви к Родине, понимание настоящих ценностей.
Напомним, теперь уже бывший федеральный детский омбудсмен и многодетная мать Анна Кузнецова (сейчас она заместитель председателя Госдумы) также поддержала предложение главы Минпросвещения РФ о закреплении за школами воспитательной функции. Позже соответствующий документ подписал глава государства Владимир Путин.
— Процесс воспитания в школах нужно направлять. Важно определить, как гармонично организовать этот процесс, какой результат мы хотим получить. И ни в коем случае не оставлять педагога один на один с этими вызовами и задачами. Необходимо создавать условия, при которых у учителей появятся время и ресурсы для воспитательной работы. Кроме того, нужно пересмотреть подходы к оценке школ, учитывать не только число медалистов, но и все компоненты, включая воспитание, — акцентирует Анна Кузнецова.
КСТАТИ:
В минувшее воскресенье, 17 октября, в нашей стране отметили свой собственный, российский День отца. В тексте Указа, подписанного Владимиром Путиным 4 октября, говорится, что праздник учреждается «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей».
День матери в России отмечают с 1998 года в последнее воскресенье ноября.