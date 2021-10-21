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Posted 21 октября 2021, 05:44

Published 21 октября 2021, 05:44

Modified 20 августа, 12:05

Updated 20 августа, 12:05

Менее 10 дней осталось у родителей из Приморья на получение школьных выплат

Менее 10 дней осталось у родителей из Приморья на получение школьных выплат

21 октября 2021, 05:44
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Школьники
По 10 тысяч рублей к учебному году уже получили более 256 тысяч .юных приморцев. У родителей, которые еще не успели подать заявку на получение социальной поддержки есть время до 31 октября.

В канун 1 сентября 2021 года президент России Владимир Путин инициировал дополнительную меру социальной поддержки для детей школьного возраста.

Также выплата положена инвалидам и гражданам с ограниченными возможностями здоровья если им от 18 до 23 лет и они продолжают обучение по общеобразовательной программе. Этот вопрос находится в ведении министерства просвещения РФ.

В региональном отделении Пенсионного фонда России уточнили, что есть несколько способов подать заявление до 31 октября: лично в клиентской службе ПФР или удаленно через портал Госуслуг.

Уточнить информацию можно по телефону 8(800) 60-00-335.

Кроме того, в Приморском крае продолжаются краевые школьные выплаты по закону о поддержке многодетных семей. На каждого ученика полагается по 5 тысяч рублей. Краевой поддержкой воспользовались почти 1,9 тысяч семей. На полученные средства можно приобрести одежду и обувь для школы.

Выплаты по 2,5 тысячи рублей получили чуть более 2 тысяч семей. Эти деньги также можно тратить на товары для школьника.

По демографическим выплатам информацию можно уточнить по телефону Приморского центра соцподдержки: 8-800-30-22-145.

Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027.

#Общество#Приморье#Новости#Школьники#Соцподдержка
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