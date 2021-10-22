Приморские студенты узнали, как не стать пособниками террористов

Глава аппарата антитеррористической комиссии Приморского края Игорь Савченко рассказал, что пособничество террористам, это не только прямое участие, но и перевод денег пособникам, предоставления орудий преступления и даже комментарии в соцсетях. Для наглядности были продемонстрированы видеозаписи на кадрах которых запечатлены признания раскаявшихся лиц, которые прекратили незаконную деятельность.