Победитель конкурса «Узнай свою школу» пойдёт в театр им. Горького

Что касается приза, традиционно это билеты в театр. Победительница выбрала спектакль «Король. Ковбой. Великолепный», повествующий о судьбе оскароносной звезды Голливуда, уроженца Владивостока Юла Бриннера. Пьеса была написана во Владивостоке к столетию Бриннера, её автор — Юрий Гончаров, режиссёр постановки — Сергей Руденок. Перед зрителем разворачивается картина скитаний молодого романтика, готового идти вслед за цыганами и своей «кочевой звездой» и уверенного, что этот путь непременно приведёт к мировой славе, как и нагадала когда-то цыганка. Так и вышло — и слава настигла Юла далеко от родного Владивостока. Однако вместе с популярностью в жизнь Юла пришли и её частые спутники — избалованность, охлаждение чувств, пренебрежение самыми близкими людьми. Пьеса, основанная на документальном материале, лишь пунктиром намечает неразрешимые конфликты между матерью Юла и цыганским братством, сестрой Верой и его знаменитой покровительницей Марлен Дитрих, женой Вирджинией Гилмор и десятками других голливудских актрис, влюблённых в экспрессивного бритоголового русского. Юрий Гончаров признавался, что первоначальный вариант пьесы пришлось сократить в несколько раз, чтобы действие заняло не более двух с половиной часов и зрители смогли добраться домой не к утру. Спектакль будет идти на сцене краевого академического театра имени Горького 28 октября и 27 ноября.