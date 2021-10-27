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Posted 27 октября 2021, 06:43

Published 27 октября 2021, 06:43

Modified 20 августа, 12:06

Updated 20 августа, 12:06

Еще два района в Большом Камне получили коммунальную инфраструктуру

Еще два района в Большом Камне получили коммунальную инфраструктуру

27 октября 2021, 06:43
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Строительство
Новые дома в микрорайонах «Солнечный» и «Пятый» Большого Камня получили «блага цивилизации». Приморский водоканал провел водопроводные и канализационные сети.

По словам сотрудников предприятия, для укладки использовали полиэтиленовые и хризотилцементные трубы. Их долговечность достигает десятков лет. Общая протяженность водопроводных и канализационных коммуникаций для новых микрорайонов составила 400 и почти 500 метров соответственно.

Также специалисты сообщили, что уже стартовали работы по монтажу сетей водоснабжения и отведения для микрорайона «Зеленый». Уже уложено около 100 метров водопровода. Укладку канализационных труб планируют завершить к концу 2021 года.

Для прокладки коммуникаций к микрорайону «Нагорный» осталось дождаться прохождения госэкспертизы. Проектно-изыскательские работы уже завершены. После нужно будет определить подрядчика для выполнения работ.

Напомним, в регионе действует государственная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

#Общество#Приморье#Строительство#Новости#Большой Камень#Водоканал
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