На новую выплату приморским детям 3-7 лет выделено 340 млн рублей

В помощь тем, у кого не получается самостоятельно правильно заполнить заявление и собрать необходимый пакет документов в Приморье с августа действует Национальная социальная инициатива. Специалисты помогут родителям избежать ошибок, из-за которых им могут отказать в выплате. Услуга доступна в Арсеньевском и Уссурийском городских округах. По словам министра труда и социальной политики Приморья Светланы Красицкой, это пилотный проект, которые после «обкатки» распространится и на другие территории края.