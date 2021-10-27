Зима близко: внутрикраевая авиация Приморья перейдет на зимнее расписание

По вторникам, четвергам и пятницам выполняются полеты по маршрутам Терней — Малая Кема — Амгу — Максимовка — Усть-Соболевка — Единка — Агзу — Единка — Усть-Соболевка — Максимовка — Амгу — Малая Кема — Терней; Терней — Амгу — Максимовка — Усть-Соболевка — Светлая — Единка — Самарга — Восток — Дальнереченск и Терней — Малая Кема — Амгу — Максимовка — Усть-Соболевка — Единка — Агзу — Единка — Усть-Соболевка — Максимовка — Амгу — Малая Кема — Терней.