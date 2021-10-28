«Это не арифметика»: о финансовой грамотности в современном мире

Posted 28 октября 2021, 01:15
Published 28 октября 2021, 01:15
Modified 20 августа, 12:06
Updated 20 августа, 12:06
Что такое финансовая грамотность, где можно обучиться азам этой науки и достаточно ли современному человеку элементарных знаний о банковских продуктах и кибербезопасности, рассказала заместитель начальника Дальневосточного ГУ Банка России Наталья Василенко.
— Что такое финансовая грамотность в современном мире, какими знаниями в этой сфере должны обладать граждане сегодня?
– Финансовая грамотность — это уровень знаний и навыков, который позволяет эффективно управлять своими деньгами, давать адекватную оценку ситуации на финансовом рынке и принимать разумные решения. Для каждого человека в этом понятии могут быть более и менее важные аспекты. Например, людям старшего поколения сегодня крайне необходимо уметь вовремя распознать финансовых мошенников, в то же время многим из них необязательно хорошо разбираться в торговле на бирже — просто потому, что они не интересуются инвестированием.
— Откуда черпать финансовые знания, как понять, можно ли доверять источнику информации?
— Несколько лет назад Банк России запустил информационно-просветительский портал Fincult.info, где можно повысить свой уровень знаний в области финансовой грамотности. Есть и более адресные проекты — например, онлайн-занятия на сайте pensionfg.ru, которые рассчитаны на людей старшего возраста и затрагивают темы, интересные именно этой аудитории. Есть онлайн-проекты и для других групп населения, подробно о них можно узнать на портале онлайн-уроков финансовой грамотности dni-fg.ru.
Кроме того, полезную информацию размещают на своих интернет-ресурсах банки и некоторые другие участники финансового рынка. Буквально недавно завершился Всероссийский тест по финансовой грамотности, который был инициирован одним из крупных российских банков и национальной платежной системой «Мир». И таких примеров достаточно много не только на федеральном, но и на региональном уровне. В интересах банков проинформировать клиентов о своих продуктах, системе страхования вкладов, системе быстрых платежей, правилах безопасного использования банковских карт. Кредитные потребительские кооперативы или микрокредитные компании рассказывают об онлайн-микрозаймах, о том, как не стать жертвой злоумышленников, которые маскируются под МФО, как не спутать кредитный потребительский кооператив с финансовой пирамидой.
Кстати, отличить легальные сайты банков, а также микрофинансовых организаций и страховых компаний можно по маркировке в виде синего круга с галочкой в поисковых системах Mail.ru и Яндекс. Также все адреса официальных интернет-страниц финансовых организаций указаны на сайте Банка России www.cbr.ru, в разделе «Проверить финансовую организацию». Помимо этого, регулятор запустил мобильное приложение «ЦБ онлайн», где кроме проверки финансовой организации доступен чат со специалистом Банка России.
— Цифровизация упростила доступ к банковским инструментам. Как не стать жертвой интернет-мошенников?
— Необходимо знать и применять правила кибербезопасности. В современные операционные системы по умолчанию встроены антивирусные программы, которые помогают предотвратить несанкционированный доступ к вашему компьютеру. Если антивируса у вас нет, установите его и регулярно обновляйте, как и другие программные продукты.
Контролируйте свою электронную почту, она была и остается одним из способов распространения фишинговых сообщений — поддельных писем, например, от имени банков. Не отвечайте на электронные письма, в которых «банки» просят предоставить персональную информацию. Не открывайте сообщения от неизвестных адресатов — вложения, прикрепленные к письму, могут быть заражены вирусом.
Совершайте покупки только со своего компьютера, не пользуйтесь для этого открытыми сетями wi-fi и интернет-кафе, где могут быть установлены программы-шпионы, запоминающие данные, которые вы ввели. Выбирайте нетривиальные пароли, которые не связаны, например, с вашим днём рождения. Чем сложнее и больше символов из разных регистров включает пароль, тем лучше.
Никому не сообщайте пароли, а также другую конфиденциальную информацию: ПИН-код вашей карты, коды из смс-сообщений от банков, которые нужны для подтверждения финансовых операций, коды с оборотной стороны карты, которые необходимы для интернет-платежей.
Все это прописные истины, но почему-то их чаще всего игнорируют. Например, знаю случаи, когда люди отдавали свои банковские карты ребёнку, чтобы он сходил в магазин и расплатился за покупки. Это нарушение правил использования карты — ребёнок нечаянно может её скомпрометировать. Поэтому в данном случае будет правильнее завести для этих целей дополнительную карту и привязать её к своему счёту. Вы сможете пополнять её незначительными суммами и отслеживать расходы по ней.
— Почему до сих пор немало людей попадают в ловушки строителей пирамид?
— Во-первых, обычному человеку довольно сложно распознать признаки финансовой пирамиды. Мошенники могут маскироваться под инвестиционные фонды, онлайн-проекты, финансовые организации.
Во-вторых, очень заманчиво стать инвестором, когда тебе обещают сверхдоходы, в разы превышающие предлагаемые банками проценты за вклады. Жажда наживы — тот «крючок», на который попадаются даже недоверчивые граждане. Они понимают связанные с пирамидой риски, но всё равно несут мошенникам сбережения, надеясь вовремя выйти из финансового «проекта». Как правило, участники вовлекают в такие схемы своих родственников, друзей и знакомых. И затем теряют не только деньги, но и доверие близких.
В действительности вкладчикам финансовых пирамид не дадут заработать. Если раньше те, кто оказывался у верхушки, ещё имели возможность вовремя забрать деньги, то сейчас даже у них нет никаких шансов.
В прошлом году Дальневосточное ГУ Банка России выявило пять финансовых пирамид. Это те мошеннические структуры, которые имели офисы в крае, но это уже большая редкость. Сейчас почти все финансовые пирамиды «строятся» через Интернет и не имеют географической привязки. Пирамида может действовать и в Краснодаре, и в Хабаровске, и во Владивостоке и привлекать большое число людей через соцсети, с помощью рекламы. Деньги собираются через различные системы онлайн-платежей. Личного контакта между организаторами и клиентами почти нет. И вернуть потерянное в этой ситуации нет никакого шанса.
— Сейчас активно рекламируется возможность банкротства граждан. Кто может воспользоваться этим правом, чем грозит человеку её использование, пострадает ли его финансовая «репутация»?
— Процедуру банкротства физических лиц в России регулирует закон «О несостоятельности (банкротстве)». Закон распространяется почти на все типы долгов, в том числе кредиты. Но если вы задолжали алименты или нанесли вред чьей-то жизни и здоровью и не возместили его, банкротство не избавит от выплат.
Если же человек понимает, что не сможет погасить свои долги в срок и его имущества и доходов не хватит на удовлетворение требований кредиторов, он может объявить о банкротстве. Признание гражданина банкротом возможно в судебном порядке, причём эта процедура платная. Могу предположить, что для человека, который решился на такой шаг, цена вопроса существенна. Но если вы задолжали от 50 тысяч до 500 тысяч рублей и вам нечем их гасить, можно объявить себя банкротом бесплатно через МФЦ. Правда, при условии, что судебные приставы уже пытались взыскать с вас эти долги, но не нашли имущества, за счёт которого можно было бы их погасить. Важно, чтобы в этот момент ни один из кредиторов не инициировал в отношении вас новое исполнительное производство. Статус банкрота даётся на пять лет.
В результате банкротства человек избавляется от необходимости общаться с приставами и коллекторами, его долг перестанет расти, но имущество банкрота выставляют на торги, а он сам не сможет в течение трёх лет занимать управленческие позиции, и это не единственные минусы. К примеру, при обращении за новым кредитом или займом в течение пяти лет человек будет должен сообщать о своем статусе банкрота.