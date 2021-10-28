Тысячи жителей Приморья остались без света и тепла

Информации о том, что за сутки до публикации этого релиза во Владивостоке без тепла и электричества остались многие горожане — на сайте так и не обнаружилось. Разъяснений, о том, как готовое к максимальным нагрузкам энергохозяйство, компании вышло из строя, когда термометры за окном всё ещё показывают положительную температуру, тоже не нашлось.