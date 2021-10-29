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Posted 29 октября 2021, 09:29

Published 29 октября 2021, 09:29

Modified 20 августа, 12:07

Updated 20 августа, 12:07

Талантливая молодежь приморья может выиграть 1 миллион рублей

Талантливая молодежь приморья может выиграть 1 миллион рублей

29 октября 2021, 09:29
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Наука и образование
Премии в размере 1 миллиона рублей получат 200 победителей. В ноябре во Владивостоке и Хабаровске пройдут окружные полуфиналы всероссийского конкурса «Твой ход».

Лучшие из лучших попадут в финал, который пройдет в Сочи 26-30 ноября. Из тысячи финалистов останутся лишь 200 победителей. Всего же стартовали 560 тысяч человек со всей России.

Конкурс «Твой ход» — это флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей». Его цель — создать условия для улучшения социальной мобильности, самореализации, как личностной, так и профессиональной, способствовать движению эффективных социальных лифтов.

В полуфинале студентам предстоит участвовать в деловой игре. Игроков разобьют на команды и раздадут особые роли, а затем и задачи. Судить будут профессионалы своего дела: психологи, инструкторы, тренеры, наблюдатели.

Площадками для встречи талантливой молодежи станут два вуза – Дальневосточный федеральный университет и Тихоокеанский государственный университет.

Дальний Восток завершит серию очных полуфиналов, которые прошли в каждом федеральном округе страны. В общей сложности в них примут участие 10 тысяч студентов.

Напомним, в регионе действует государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы.

#Общество#Наука и образование#Приморье#Дальний Восток#Новости#Конкурс
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