Талантливая молодежь приморья может выиграть 1 миллион рублей

Posted 29 октября 2021, 09:29
Published 29 октября 2021, 09:29
Modified 20 августа, 12:07
Updated 20 августа, 12:07
Лучшие из лучших попадут в финал, который пройдет в Сочи 26-30 ноября. Из тысячи финалистов останутся лишь 200 победителей. Всего же стартовали 560 тысяч человек со всей России.
Конкурс «Твой ход» — это флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей». Его цель — создать условия для улучшения социальной мобильности, самореализации, как личностной, так и профессиональной, способствовать движению эффективных социальных лифтов.
В полуфинале студентам предстоит участвовать в деловой игре. Игроков разобьют на команды и раздадут особые роли, а затем и задачи. Судить будут профессионалы своего дела: психологи, инструкторы, тренеры, наблюдатели.
Площадками для встречи талантливой молодежи станут два вуза – Дальневосточный федеральный университет и Тихоокеанский государственный университет.
Дальний Восток завершит серию очных полуфиналов, которые прошли в каждом федеральном округе страны. В общей сложности в них примут участие 10 тысяч студентов.
Напомним, в регионе действует государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы.