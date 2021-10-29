Тихая революция

Я недавно читала дневник писателя Достоевского и он пишет: «Строите школы! Но где учителя? А учителя учителей?». И та же самая проблема у нас. Нам нужно совершить рывок, а Россия отстаёт по ряду направлений от развитых стран. В чём она отстает? Мы не используем те технологии, которые уже есть, в своей повседневной жизни. А чтобы ими пользоваться — нужны люди, которые не боятся гаджетов и QR-кодов. Нужны государственные служащие, которые умеют принимать решения на основе данных. Если руководитель не знает, что такое «цифровизация», то он не поставит грамотно задачу. Таких руководителей как раз обучает федеральный проект «Кадры для цифровой экономики». Люди, когда приезжают с этих курсов, совершенно иначе начинают работать.