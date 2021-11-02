«Без бумажки ты букашка, а с бумажкой — человек»

Posted 2 ноября 2021, 03:45
Published 2 ноября 2021, 03:45
Modified 20 августа, 12:08
Updated 20 августа, 12:08
Теперь, чтобы поужинать вне дома, людям придётся предъявлять QR-код о наличии вакцинации от коронавируса или о перенесённом заболевании, либо справку установленного образца о медотводе от прививки. Кроме того, заведениям общепита запретили работу с гостями в очном режиме после 23:00.
Согласно первоначальному плану, «пропускной режим» в Приморье должен был начаться 15 ноября. Предполагалось, что за время, оставшееся до конца года, население успеет разобраться, как работают QR-коды и уже с 1 января 2022 года единственным пропуском стал бы QR-код с Госуслуг (вначале краевые власти делали допущение, что заменой может быть справка на бумажном носителе).
Однако непрекращающееся ухудшение эпидемиологической обстановки побудило Роспотребнадзор рекомендовать правительству Приморского края ужесточить санитарно-эпидемиологические меры в кратчайшие сроки. Уже днём 29 октября в чатах приморских рестораторов начали распространять соответствующее постановление губернатора Приморского края (подписанное, к слову, и.о. главы региона Дмитрием Маризой). С 30 октября рестораторам запретили пускать в заведения тех гостей, у кого нет QR-кода о прививке или перенесенном COVID-19 или специальной справки о медицинских противопоказаниях к вакцинации. Также общепиту запретили обслуживать гостей очно после 23:00.
Ранее представители бизнеса обратились в открытом письме к главе Приморья Олегу Кожемяко. Ссылаясь на практику других российских регионов, где введение доступа по QR-кодам привело к сильному падению выручки, правительству предложили для начала ввести пропускную систему для получения базовых услуг вроде выдачи паспортов. По их мнению, такая мера имела бы куда больший эффект.
— У государства есть услуги – получение справок, паспортов и много ещё чего, так вот гражданин должен получать эти услуги при предъявлении QR-кода, медотвода или справки о том, что он переболел. Это самая работающая система, – считает член Общественной палаты Приморского края Виталий Дубовой, который также участвовал в составлении письма.
Несмотря на всю подготовку, известие о резком сдвиге сроков застало некоторых рестораторов врасплох. Мы поинтересовались, планируют ли они сокращать штат работников и в какой примерно «минус» могут уйти.
Управляющая кафе «Золотой дракон» Полина Сиворакша:
— Все к этому готовились, но готовились к другим срокам. Нас застали немного врасплох. Конечно, будем проверять наличие QR-кодов у гостей на входе. Разумеется, своими силами.
У нас сформированный штат, мы небольшое заведение. Нам и сокращать-то некого. Все наши сотрудники привиты. Вплоть до того, что пришлось закрыть кафе, когда всех поваров отправили на прививку. У нас привился весь коллектив, за исключением девушки с медотводом.
Со своей стороны мы как работодатель к вопросу вакцинации подошли со всей ответственностью: убеждали сотрудников сделать прививку, контролировали этот процесс. Однако то, что теперь нас используют как инструмент, чтобы побудить население вакцинироваться, вызывает как минимум недоумение. Ну ведь нелогично использовать малый бизнес как регулировщика вакцинации и думать, что те, кто изначально против прививки, резко побежит прививаться, потому что захотят свинину в кисло-сладком соусе.
Поток посетителей уменьшится. Мы ещё до публикации постановления проводили опрос среди посетителей о наличии QR-кодов и справок. Едва-едва набралось 50% вакцинированных. Соответственно около половины наших постоянных гостей мы принять не сможем, что существенно ударит по бизнесу.
И даже то, что мы ещё с прошлого локдауна перестроили свой график под запрет на работу с гостями в зале после 23:00, нам не сильно поможет.
Директор сети кафе «Дамплинг Репаблик» Елена Волкова:
— Выходные и каникулы – это время, когда у нас увеличивается поток, но в этот раз такого ждать не приходится. Будем стараться соблюдать все правила, предписанные в постановлении. Мы надеемся на лучшее, будем стараться выживать в этих условиях.
Операционный директор паназиатского ресторана «ZUMA» Мария Иноземцева:
— Мы заранее готовились к подобной ситуации. О том, что грядут ограничения, стало ясно ещё в прошлый четверг на совещании с правительством. У нас была целая неделя подумать и поработать.
Правительство уведомляло и собирало предпринимателей на отдельную встречу на тему того, какие есть варианты и как долго это может продлиться. А главное, что бизнес и правительство могут вместе сделать, чтобы Роспотребнадзор как можно быстрее снял ограничения.
К счастью, у нас есть большой штат сотрудников, который позволяет нам контролировать входящий поток без найма дополнительных людей.
Мы заранее подготовили скрипты для работников ресепшена. Они инструктированы для любой ситуации и смогут сохранить душевное равновесие гостя. Мы будем надеяться на адекватную реакцию гостей на наш запрос QR-кода.
Ресторанный бизнес давно уведомили, что так или иначе эта ситуация с нами случится и QR-коды появятся. Потому что на западе они появились давно и думать, что это не коснется Дальнего Востока, было бы странно. Мы давно ждали этой ситуации и здесь главное не расстраиваться, а предпринимать действия и работать, чтобы нам и гостям сохранить совместную любовь друг к другу.
Тем не менее, практика прошлого ввода ограничений показала, что гости просто перестают посещать заведение. В 17 часов никто не начинает праздничный ужин. Естественно, это финансовые потери. Гости не готовы мириться с тем, что свой праздник им придется прервать в 23 часа и начинают искать другие варианты.
По поводу сокращений – я уверена, что каждый работодатель понимает, что ограничения закончатся, а найти хорошего сотрудника потом может быть ещё дороже. Поэтому рабочие места постараются сохранить. Да, возможно уменьшение заработка, но, к сожалению, это реальность.
И да, мы готовимся к тому, что ограничения продлятся до конца ноября как минимум.
P.S.
Так получилось, что практически все опрошенные рестораторы продемонстрировали максимальную лояльность к вводимым мерам. Однако картина будет неполной, если мы не опубликуем мнение ещё одного представителя бизнеса в сфере общественного питания и развлечений. Пооткровенничав с корреспондентом «Золотого Рога», предприниматель в итоге побоялся, что идущая вразрез официальной линии позиция ухудшит его положение. Поэтому приводим альтернативную точку зрения без указания её автора:
– Мы работаем в концепции ночного заведения, у нас музыкальные программы до 3-5 утра. Мы полностью лишаемся гостей. К нам просто поужинать никто не придёт до 23 часов. К нам приходят как раз поздно вечером, чтобы выпить, перекусить, посмотреть музыкальную программу или шоу.
У сотрудников сократятся рабочие часы. Пропорционально у них уменьшится зарплата. Да и не надо нам столько персонала в этих условиях. Конечно, будем сокращать или отправлять в отпуск без содержания.