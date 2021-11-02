«Без бумажки ты букашка, а с бумажкой — человек»

Ресторанный бизнес давно уведомили, что так или иначе эта ситуация с нами случится и QR-коды появятся. Потому что на западе они появились давно и думать, что это не коснется Дальнего Востока, было бы странно. Мы давно ждали этой ситуации и здесь главное не расстраиваться, а предпринимать действия и работать, чтобы нам и гостям сохранить совместную любовь друг к другу.