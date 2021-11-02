Безопасная заправка авто — простые советы от ННК

Довольно распространенная ситуация на АЗС – отрыв заправочного пистолета. Подобный случай — это полноценное ДТП с участием транспортного средства. Поэтому следует немедленно вызвать сотрудника автозаправки и оплатить ущерб. Это позволит избежать потери времени и разбирательств с ГИБДД. В противном случае к вам, как покинувшему место ДТП, могут быть применены санкции в виде лишения «прав» на срок 1—1,5 года или административный арест на 15 суток, согласно ст. 12.27 КоАП РФ.