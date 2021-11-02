Минздрав Приморья: теперь можно прививки от гриппа и COVID-19 ставить одновременно

Это связано с тем, что в случае обострения эпидемиологической обстановки еще и по гриппу, больным и врачам придется очень туго. По всем правилам, больных коронавирусом и больных гриппом следует лечить раздельно. Чтобы это сделать, придется еще сильнее увеличивать и без того загруженый коечный фонд.