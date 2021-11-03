Земля в иллюминаторе, вирусный Бах и жизнь как чудо: в ноябре Wink открывает для зрителей классику в новом ракурсе

В основе отечественной комедии «Идеальная жена» (16+) — классический сюжет супружеской неверности. Муж Катерины преподает философию. Обнаружив в кармане его пиджака письмо, по первым строчкам она понимает, что переписка вовсе не об учении Платона. Случайные детали в разговоре с другом пока еще семьи укрепляют ее подозрения и разжигают любопытство. Так кто же такая идеальная жена — та, что не заглядывает в карманы, или та, что заглянув в них, не задает вопросов? Ответ на этот вопрос от героев фильма можно увидеть в Wink уже 4 ноября.