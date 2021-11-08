Глава краевого минздрава обратилась к приморцам

Худченко отметила, что такая бедственная ситуация отчасти связана с тем, что граждане занимаются самолечением и до последнего отказываются обращаться в медучреждение. По ее словам, немало таких случаев на окраинах Приморья. Те кто затягивает с обращением в специализированные медучреждения потом попадают туда, но уже в крайне тяжелом состоянии спустя несколько недель. Анастасия Худченко призвала граждан не заниматься самолечением и при первых признаках простуды обращаться к врачу. В особенности это актуально для пожилого населения.