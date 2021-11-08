«Гремучая смесь»: грипп и COVID-19

Общая вакцинация от гриппа в РФ началась 2 сентября. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, необходимо привить от гриппа не менее 60% населения. Граждане из группы риска: медработники, пожилые, дети до 15 лет должны быть вакцинированы не менее, чем на ⅔ от их общего числа.