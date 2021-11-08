Приморье продолжает ставить «ковидные» антирекорды

Ранее к жителям края обращалась глава краевого минздрава Анастасия Худченко. Она рассказала, что на периферии региона достаточно часто происходят случаи, когда приморцы затягивают с визитом к врачу, занимаются самолечением и обращаются уже на «запущенной стадии». Так делать, по ее словам, не стоит. Не стоит и медлить с вакцинацией от коронавируса, а также гриппа.