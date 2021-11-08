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Posted 8 ноября 2021, 07:15

Published 8 ноября 2021, 07:15

Modified 20 августа, 12:09

Updated 20 августа, 12:09

Росстат продлил сроки прохождения переписи населения

Росстат продлил сроки прохождения переписи населения

8 ноября 2021, 07:15
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Коронавирус
Жители Приморья получили возможность пройти перепись населения после 8 ноября. Росстат отодвинул срок завершения процедуры до 14 ноября.

Ранее планировалось, что Всероссийская перепись населения завершится 8 ноября. Однако для удобства и безопасности населения страны Росстат продлил срок до 14 ноября. Процедура будет доступна через портал Госуслуг.

Около 20 миллионов россиян уже прошли перепись онлайн самостоятельно. Особенно этот способ стал популярен с введением ограничительных мер по всей стране.

По словам главы Приморскстата Натальи Буковой, участие в переписи населения уже успели принять 1,3 миллиона приморцев, а это более 70% населения региона.

Также, из-за обостренной эпидемиологической обстановки в крае, граждане которые находятся на самоизоляции, могут пройти перепись по телефону горячей линии Приморскстата 8 (925) 588-12-60 ежедневно с 8.00 до 20.00 и по телефону: 8 (423) 243-27-94 в рабочие дни.

Напомним, в Приморском крае действует государственная программа «Информационное общество» на 2020-2027 годы.

#Общество#Приморье#Коронавирус#Новости#Перепись населения
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