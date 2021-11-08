В Приморье обсудили как привлечь кадры в здравоохранение

По словам главы минздрава Приморья Анастасии Худченко, несмотря на все меры социальной поддержки и серьезное финансирование, достичь существенного кадрового прироста не удается с 2018 года. Тем не менее ситуация стабилизировалась. Чтобы сдвинуть дело с «мертвой точки» и была проведена стратегическая сессия во Владивостоке.