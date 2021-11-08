В Приморье увеличивают коечный фонд для больных COVID-19

Posted 8 ноября 2021, 06:47
Published 8 ноября 2021, 06:47
Modified 20 августа, 12:09
Updated 20 августа, 12:09
В Приморском крае для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмониями действуют более 2 500 коек. С конца сентября продолжается развертывание новых дополнительных мест. Уже готовы 460 коек.
Кроме того, с начала ноября был продлен рабочий график амбулаторных центров. В них следует обращаться гражданам с симптомами ОРВИ.
Главный инфекционист Министерства здравоохранения России Владимир Чуланов отметил, что в некоторых субъектах РФ снизилось количество госпитализаций, благодаря повышенному охвату вакцинации.
Также специалист напомнил, что коллективный иммунитет будет выработан лишь тогда, когда привьются 80% населения.
По словам Чуланова, ограничительные меры снижают риски заразиться и будут действовать до тех пор, пока уровень иммунизации населения не достигнет заветной отметки.
Вакцинироваться в Приморье можно как в мобильных пунктах вакцинации — ОМС и СНИЛС не понадобятся, так и в поликлиниках.
Напомним, в регионе действует государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.