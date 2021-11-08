Вакцинированные от COVID-19 почти не попадают в больницы

Posted 8 ноября 2021, 05:27
Published 8 ноября 2021, 05:27
Modified 20 августа, 12:09
Updated 20 августа, 12:09
Кроме того он рассказал, что чаще всего от последствий болезни погибают граждане старшей возрастной группы. По его словам, сознательность по поводу вакцинации приходит пациентам в голову лищь на больничной койке.
Также он рассказал, что всего в 13 регионах России наблюдается незначительное снижение заболеваемости.
В Минздраве РФ напомнили, что иммунитет к коронавирусу вырабатывается лишь на 21-й день после вакцинации. До этого момента следует избегать скоплений людей, носить маску и беречь здоровье.
Специалисты Всемирной организации здравоохранения призывают вакцинироваться как можно раньше.
Однако следует помнить, что вакцина — это не панацея. Она обеспечивают достаточно высокую степень защиты от летального исхода и тяжелого течения болезни, однако не гарантирует всестороннюю защиту.
Напомним, в регионе действует государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.