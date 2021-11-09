zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 9 ноября 2021, 07:06

Published 9 ноября 2021, 07:06

Modified 20 августа, 12:10

Updated 20 августа, 12:10

Коммунальщики Владивостока делают «как надо», а не «как принято»

Коммунальщики Владивостока делают «как надо», а не «как принято»

9 ноября 2021, 07:06
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Погода
Вопреки прогнозам скептиков Владивосток 8 октября не сдуло штормовой стихией. Более того, у города еще остались ресурсы, чтобы противостоять грядущему снегопаду.

По Владивостоку 8 октября пронеслась штормовая стихия. Несмотря на отдельные эпизоды, город выстоял, почти без повреждений. И даже грядущий снегопад, столица Дальнего Востока, по словам представителей мэрии, готовится встретить во всеоружии, пишет «Альянс HELP»

Уроки, полученные после «ледяного дождя» не прошли для специалистов мэрии и коммунальщиков даром. Почти год спустя, после стихии, последствия которой городу пришлось разгребать неимоверно долго, коммунальные службы Владивостока уверенно заявляют, что готовы к разгулу стихии.

Преодоление тех вызовов, что ледяной дождь бросил специалистам, «закалило» дорожные службы и предприятия жизнеобеспечения. Сейчас в их распоряжении все необходимые ресурсы для аварийных и восстановительных работ.

О превентивных мерах тоже никто не забыл. Поваленные и поврежденные ветки и деревья не просто убрали и забыли, как страшный сон. Обрезку деревьев производят с учетом возможных проблем, чем сводят к минимуму возможные последствия от их падения, в случае удара стихии.

В управлении содержания жилищного фонда мэрии сообщили, что все соответствующие службы, в связи с прогнозом погоды, приведены в состояние повышенной готовности. Во всех ресурсоснабжающих организациях города сформированы аварийные бригады. Им предстоит восстанавливать коммуникации, если возникнет необходимость. Дорожные службы готовы к круглосуточному режиму работы, запасы ГСМ и реагентов тоже подготовлены.

Уже завтра, 10 ноября, по прогнозам синоптиков, Владивосток ждет ухудшение погоды. С утра зарядит снег, усилится ветер, возможна гололедица.

#Общество#Приморье#Новости#Погода#Ледяной дождь#Снег
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика