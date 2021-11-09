Коммунальщики Владивостока делают «как надо», а не «как принято»

О превентивных мерах тоже никто не забыл. Поваленные и поврежденные ветки и деревья не просто убрали и забыли, как страшный сон. Обрезку деревьев производят с учетом возможных проблем, чем сводят к минимуму возможные последствия от их падения, в случае удара стихии.