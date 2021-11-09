«Суд Линча или тюрьма?» — В Спасске разыскивают серийного стрелка по автобусам

Некто повадился стрелять из укрытия по пассажирским автобусам в Спасске-Дальнем. Нападения происходят преимущественно на остановках общественного транспорта, однако бывали случаи атаки и в пути. Неизменно итог один — оглушительный хлопок, разлетевшиеся по всему салону осколки стекла, напуганные и раздраженные пассажиры, не менее впечатленный водитель и автобус, который уже точно никуда не едет.