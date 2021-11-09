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Posted 9 ноября 2021, 08:56

Published 9 ноября 2021, 08:56

Modified 20 августа, 12:10

Updated 20 августа, 12:10

«Суд Линча или тюрьма?» — В Спасске разыскивают серийного стрелка по автобусам

«Суд Линча или тюрьма?» — В Спасске разыскивают серийного стрелка по автобусам

9 ноября 2021, 08:56
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Общественный транспорт
В Спасске-Дальнем горожане и полиция разыскивают неизвестного, который с завидной регулярностью обстреливает пассажирские автобусы из пневматического оружия.

Жители приморского города Спасск-Дальний не могут чувствовать себя в безопасности, когда едут в общественном транспорте. Виной тому — неизвестный стрелок, который повадился расстреливать окна автобусов. От его действий страдают все: пассажиры, перевозчики, техника и даже ситуация на дороге.

Некто повадился стрелять из укрытия по пассажирским автобусам в Спасске-Дальнем. Нападения происходят преимущественно на остановках общественного транспорта, однако бывали случаи атаки и в пути. Неизменно итог один — оглушительный хлопок, разлетевшиеся по всему салону осколки стекла, напуганные и раздраженные пассажиры, не менее впечатленный водитель и автобус, который уже точно никуда не едет.

Один из перевозчиков рассказал, что основной ущерб неизвестный наносит даже не материальный. Стрелок пугает людей. Нападения происходят в то время, когда салон полон пассажиров, которые могут пострадать.

По словам гендиректора ООО «Вираж» Евгения Кухарчука, на его автобусы нападали уже дважды. Компания-партнер подверглась атаке не менее 5 раз.

Примечательно, что бизнесмены понятия не имеют, кто же пытается таким образом «конкурировать». По их мнению это больше похоже на хулиганские выходки, от которых могут пострадать пассажиры и случайные прохожие.

Предприниматели не отрицают, что разногласия в их среде есть, однако на рынке, который за 15 лет полностью устоялся, нет таких конфликтов, из-за которых кто-то может устроить подобные разборки.

Власти города уповают на полицию и держат руку на пульсе. Сотрудники МВД сообщают, что отрабатывают возможные версии.

Не в восторге от ситуации и жители города. Дорога домой после утомительного рабочего дня превращается, как минимум, в рискованное предприятие. Горожане недовольны и жаждут поскорее найти стрелка.

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#Происшествия#Приморье#Новости#Общественный транспорт#Автобус#Спасск-Дальний
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