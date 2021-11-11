Пролетая мимо отпуска

Posted 11 ноября 2021, 00:10
Published 11 ноября 2021, 00:10
Modified 20 августа, 12:11
Updated 20 августа, 12:11
Долгое время дальневосточники, предпочитающие проводить отпуск за границей, выбирали для отдыха и путешествий страны АТР. Но из-за пандемии коронавируса это направление закрыто уже второй год, и нет предпосылок, что карантинный занавес приоткроют в ближайшее время. Зато осталось желание продлить короткое приморское лето и купальный сезон за счёт отдыха на чужом морском берегу.
В какие страны россияне могут выехать сегодня и какие из них наиболее доступны для приморцев, выяснял корреспондент «Золотого Рога».
Этим летом приморские туристы, планирующие пляжный отдых вне региона, выбирали Сочи и Крым. А для экскурсионных прогулок — Москву, Санкт-Петербург, Казань, Абхазию. Из зарубежных направлений — Кипр, Мальдивы, Грецию и Турцию. Такой итог летнему выездному туристскому сезону подвела директор приморской компании «Диалог народов-1» Евгения Белянина. По её словам, когда в конце июня было объявлено, что Турция открыла свои границы для российских туристов, приморцы стали массово обращаться за путевками, звонили и писали днём и ночью, чтобы успеть забронировать отдых.
Не нужен нам берег турецкий…
— Люди соскучились по путешествиям, впечатлениям, качественному сервису, — считает Евгения Белянина. — Летом бронировали путёвки даже на сентябрь, хотя и был риск, что перелёты на зарубежные курорты вновь закроют для туристов.
Уже с сентября эпидемиологическая обстановка начала усложняться во всём мире. И нынешний зимний туристский сезон остаётся пока непредсказуемым из-за очередной волны заболеваемости COVID-19. В любой момент страны могут ввести ограничения на перелёты или ужесточить условия въезда и пребывания, которые фактически станут запретительными для иностранцев.
— Список стран, куда россияне могут в ноябре выехать, расширен, хотя по многим из них есть ограничения по количеству рейсов. Например, в такие страны, как Словения, Венгрия, Сейшельские острова, Кипр, Греция, Шри-Ланка и др. Эти ограничения сняты с Доминиканы, Мексики, Египта (с 9 ноября), Турции, — отмечает директор обособленного подразделения Владивосток туроператора ANEX Tour Анна Хозяичева. — Сейчас туристы могут отправиться в ОАЭ, Доминикану, Турцию, Египет, Мексику, на Кубу и Мальдивы.
Наши земляки чаще всего выбирают туры в Объединённые Арабские Эмираты. Основная причина — прямой авиаперелёт из Владивостока в Дубай, объясняет Анна Хозяичева. Сейчас стоимость тура на двоих начинается от 70 тыс. рублей в зависимости от даты и выбранного отеля. С вылетом из Москвы пользуются спросом Мексика и Доминикана. В Турции завершился купальный сезон, и это направление потеряло такую актуальность.
Запастись терпением, справками и кодом
Анна Хозяичева назвала действительные на данное время правила въезда в популярные у приморских туристов страны. В ОАЭ необходим ПЦР-тест на английском языке, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета. Также требуется декларация о состоянии здоровья, заполненная в самолёт и скачанное приложение безопасного отслеживания гостей, плюс повторное прохождение тестирование по прилёте в ОАЭ.
В Доминикане карантинных мер нет, ПЦР-тест не требуется. В аэропортах и других пунктах въезда в страну выборочно проводятся быстрые дыхательные тесты среди прибывающих пассажиров и всех тех, у кого есть симптомы простуды.
В Мексике для въезжающих карантин не предусмотрен, как и прохождение теста на COVID-19. Прибывающим гражданам предварительно необходимо заполнить электронную форму по QR-коду, в которой нужно указать контактные данные, информацию о предыдущих поездках и сведения о состоянии здоровья. Электронная форма является обязательной. Анкета должна быть заполнена не ранее чем за 12 часов до вылета.
Въезд в Турцию разрешён без ПЦР-теста для вакцинированных российским «Спутником V» или переболевших в предыдущие шесть месяцев.
Дорого и долго
Гендиректор туркомпании «Терратур» Вячеслав Ганжа солидарен с коллегой в части востребованности выездных направлений. Он обратил внимание: любимый многими россиянами Таиланд не значится в списках массового спроса ни у жителей центральных регионов, ни у дальневосточников. Хотя остров Пхукет, популярнейшее до пандемии коронавируса место отдыха туристов из РФ, объявил о готовности снова принимать наших соотечественников.
— Ограничения для российских туристов при въезде в страну улыбок отбивают всякое желание туда лететь, — объясняет Вячеслав Ганжа. — Необходимо собрать большой пакет документов, сдать два ПЦР-теста, в самой стране придётся соблюдать жёсткий антиковидный режим. Например, обязателен карантин при въезде: если человек привит, то неделя, не привит — две. При этом изоляция будет проходить в определённых многозвёздочных отелях. Это не только сделает отдых дороже, но и снизит его качество — придётся обитать только на территории указанной гостиницы и купаться в бассейне. Поэтому отдых в Таиланде выбирают, как правило, выезжающие на длительный срок, у кого там есть жильё.
В доковидное время в гостеприимной стране улыбок бюджетный отдых на 11-14 дней обходился на двоих от 60 тыс. рублей, не считая горящих путёвок. Сейчас придётся выложить от 100 тыс. рублей на человека, поскольку добираться туристы будут не чартером, а регулярными рейсами, и на время карантина проживать в дорогом отеле — это минимум 200 долларов за ночь.
Новый год под пальмами
По информации Вячеслава Ганжи, в нынешний зимний туристский сезон жители Приморья бронируют на декабрь чаще всего отели в Арабских Эмиратах, на Мальдивах и на Сейшельских островах. Но поток выезжающих больше напоминает «ручей», поскольку отдых в этих странах перешёл в формат «лакшери».
– Из тех приморцев, кто мог ранее позволить себе провести Новый год за рубежом, не считая приграничных направлений, 90% сейчас этого себе позволить не могут. На этих направлениях в новогодние каникулы стоимость пребывания на 10-14 дней выльется в 200-250 тыс. рублей на двоих с перелётом из Владивостока. Добираться долго — сутки туда, сутки обратно, и это время из дней отдыха вычитается, — комментирует Вячеслав Ганжа.
По словам Анны Хозяичевой, если бронировать в ноябре, как в допандемийное время делали многие приморцы, то туры на Новый год с вылетом из Москвы в Доминикану начинаются от 252 тыс. рублей на неделю на двоих в четырёхзвездочном отеле с питанием в формате «всё включено» и от 165 тыс. рублей на 10 ночей в ОАЭ, также в четырёхзвездочную гостиницу с завтраками (прямой вылет из Владивостока).
При таких расценках нынешние популярные новогодние направления вряд ли привлекут массового туриста даже со средним доходом.
– Да, ажиотажного спроса точно не ждём. Но за эти два года изменилось поведение приморских туристов — они стали бронировать туры ближе к вылету. Так что пока преждевременно подводить итоги, — подчёркивает эксперт.