Пролетая мимо отпуска

— Ограничения для российских туристов при въезде в страну улыбок отбивают всякое желание туда лететь, — объясняет Вячеслав Ганжа. — Необходимо собрать большой пакет документов, сдать два ПЦР-теста, в самой стране придётся соблюдать жёсткий антиковидный режим. Например, обязателен карантин при въезде: если человек привит, то неделя, не привит — две. При этом изоляция будет проходить в определённых многозвёздочных отелях. Это не только сделает отдых дороже, но и снизит его качество — придётся обитать только на территории указанной гостиницы и купаться в бассейне. Поэтому отдых в Таиланде выбирают, как правило, выезжающие на длительный срок, у кого там есть жильё.