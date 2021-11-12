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Posted 12 ноября 2021, 01:21

Published 12 ноября 2021, 01:21

Modified 20 августа, 12:11

Updated 20 августа, 12:11

«Шутник-подрывник» получил почти 5 лет лишения свободы за свои выходки

«Шутник-подрывник» получил почти 5 лет лишения свободы за свои выходки

12 ноября 2021, 01:21
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Суд
Житель Республики Коми Северо-Западного федерального округа получил наказание в виде 4 лет и 10 месяцев лишения свободы за 18 ложных сообщений о минировании одного из аэропортов Дальнего Востока. Обвинительный приговор вынес Железнодорожный районный суд Хабаровска.

Жителю города Усинска 39 лет и это уже не первая его выходка. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления.

Суд установил, что виновный в течение 3-х месяцев, с июля по октябрь 2020 года терроризировал АО «Хабаровский аэропорт» сообщениями на email о взрывных устройствах, якобы заложенных на территории аэропорта. Письма он отправлял прямо со своего собственного смартфона.

Информация гражданина ни разу не подтвердилась. Правоохранители тщательно проверяли аэропорт каждый раз, однако взрывное устройство так и не обнаружили.

Свою вину мужчина не признает. Если виновный не оспорит приговор суда, то ближайшие 4 года и 10 месяцев он проведет в исправительной колонии строгого режима.

Такие «шутники» есть и в Приморье. Весной 2021 года Ленинский районный суд Владивостока приговорил одного из таких «пранкеров» к 3 годам и двум месяцем лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Ранее судимый местный житель в 2018 году позвонил в экстренную службу «112» и сообщил о бомбе в одном из ВУЗов Владивостока. Проверка выявила, что сообщение было ложным.

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#Происшествия#Приморье#Дальний Восток#Хабаровск#Новости#Суд#ЧП#Взрыв
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