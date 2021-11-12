«Шутник-подрывник» получил почти 5 лет лишения свободы за свои выходки

Такие «шутники» есть и в Приморье. Весной 2021 года Ленинский районный суд Владивостока приговорил одного из таких «пранкеров» к 3 годам и двум месяцем лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Ранее судимый местный житель в 2018 году позвонил в экстренную службу «112» и сообщил о бомбе в одном из ВУЗов Владивостока. Проверка выявила, что сообщение было ложным.